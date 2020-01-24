Рік Білого Металевого Щура: ці чарівні ритуали принесуть удачу

Рік Білого Металевого Щура за східним календарем настане в ніч з 24 на 25 січня. Він збігається з січневим молодиком і на думку астрологів, цей день володіє магічною силою.

Історія свята

Китайський новий рік відзначається у багатьох країнах світу і вважається, що Білий Металевий Щур саме в цей день офіційно вступить у свої права. Традиції Китаю свідчать, що зустрічати новий рік потрібно в одязі червоного кольору, тому, що він відлякує злих духів, а будинок треба прикрасити червоними ліхтариками.

На столі в новий рік повинні бути мандарини та апельсини, і число на тарілці повинно бути парним – вони приносять удачу та достаток. Ніяких особливих подарунків жителі Китаю одне одному не дарують. Традиційне привітання для близьких – це червоний конверт з грошима, якими жителі східних країн обмінюються у новорічну ніч або вранці.

Чарівні ритуали для залучення грошей

Для того, щоб залучити фінанси у своє життя, потрібно зшити червоний мішечок і наповнити його монетами, а потім промити його в проточній воді. Вважається, що такий ритуал допоможе змити з монеток всю чужу енергетику. Після цього монети слід висипати в гарне, але неметалеве блюдо. В мішечок потрібно насипати рис і залишити його в кутку квартири на південному сході.

Астролог Ефа Форина розповіла про своє грошовому ритуалі у коментарі для видання OBOZREVATEL.

Для ритуалу потрібно 8 китайських монет (можна використовувати звичайні монети або банкноти), 8 мандаринів та 8 червоних свічок.

"Починати ритуал потрібно 25 січня, в перший місячний день. Він повинен тривати протягом 8 днів, тобто до 1 лютого включно. На святковий стіл поставте красиве блюдо, покладіть в нього 8 монет або купюр, зверху 8 мандаринів, а навколо страви поставте 8 червоних свічок, запаліть їх. Далі протягом 8 днів беріть по одному мандарину, чистить його і з'їдайте, а шкірку залишайте на блюді", - розповіла Форина і додала, що через 8 днів потрібно покласти гроші в те місце, де ви зазвичай зберігайте заощадження.

Шкірку потрібно висушити, потім змолоти на кавомолці та тонким шаром розсипати перед і за вхідними дверима зі словами: "Гроші в будинок, достаток в хату, процвітання в будинок, добробут в будинок, прибуток у будинок, удача в дім".

Чарівні ритуали для виконання бажань

Також в новорічну ніч потрібно не спати, щоб не "проспати удачу". На Сході в цю ніч дивляться концерти, гуляють, спілкуються або танцюють.

Щоб бажання здійснилося, його можна записати на папері та покласти на ніч під подушку. Також його можна носити з собою в гаманці, поки воно не виповниться або спалити, а попіл розвіяти за вітром.

Астролог Наталя Анісімова радить у новорічну ніч скласти свою карту бажань. Вона зазначає, що картка може складаються з картинок, які потрібно наклеїти на аркуш паперу, а також можна кожне бажання записати словами. В центрі потрібно поставити себе, а навколо у 8 квадратах розташувати свої бажання.