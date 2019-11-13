Рік Білого Пацюка: кому із знаків Зодіаку казково пощастить

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким у 2020 році особливо повезе в різних аспектах життя. Наступний рік за східним календарем – рік Білого Металевого Пацюка і за різними астрологічними прогнозами, незважаючи на те, що 2020 рік буде високосним, він стане сприятливим практично для всіх.

Леви

У людей, які народилися під цим "вогненним" знаком, у 2020 році загостряться інтелектуальні здібності, покращиться пам'ять та інтуїція. Це допоможе їм швидко вирішувати непрості завдання та приймати рішення в важливі хвилини. Для Львів 2020 рік стане роком, коли немає нічого неможливого.

Стрільці

Для представників цього знака 2020 рік стане щасливим і найважливіша подія може відбутися в любовній сфері. Стрільці мають всі шанси зустріти свою половинку, на яку зможуть справити максимально позитивне враження, показати своє почуття гумору, легкість у спілкуванні і оптимізм. Цей рік стане для Стрільців сприятливим для початку спільного життя, весілля і продовження роду.

Тельці

Тельців в 2020 році чекає сплеск успіхів у діловій сфері і фінансова стабільність, а також перспективи зіграють важливу роль. Поєднання Землі і стихії Металу Пацюка допоможуть Тельцям підвищити свій авторитет в очах оточуючих, змінити пріоритети або переконатися в правильності свого шляху.

Гороскоп на 2020 рік - кого чекає щастя (Колаж РБК-Україна)

Козероги

Рік Білого Пацюка для Козерогів стане дуже щасливим, хоча удача не завжди буде крокувати поруч. Самими активними та продуктивними стануть весна і осінь. Літо буде динамічним, але клопітким. Астрологи попереджають, що буде багато подій в любовній сфері.

Скорпіони

Рік Білого пацюка принесе удачу в сімейних справах і представникам цього знаку вдасться зміцнити стосунки, любов і довіру. Зірки нагадують, що в гонитві за почуттями, потрібно не забувати про планування справ і фінансову складову.