Go_A різко висловилася про прогнози букмекерів на Євробачення: покажуть всім

Євробачення 2020 може не відбутися зовсім через епідемію коронавіруса, але букмекери продовжують приймати ставки. Так, позиції України у прогнозах змістилися ще нижче – на 27-у позицію. Група Go_A прокоментувала невтішні прогнози букмекерів.

Так, букмекери вважають, що українці навіть не увійдуть до топ-20. Втім, музиканти переконані, що, те, що пишуть букмекери зараз – не має значення.

"У фіналі Нацвідбору букмекери ставили нас на останні місця. Мій друг поставив на нас 250 гривень і виграв 19 000. Тому, мені здається, те що пишуть букмекери не має значення, адже основні ставки будуть складені після перших репетицій "Євробачення". Ми зараз на це взагалі не звертаємо уваги, ми готуємося, адже у нас є місія – ми хочемо, щоб вперше на Євробаченні прозвучала пісня українською мовою", – повідомила солістка групи Катерина Павленко, йдеться у "Світському житті".

Також Катерина додала, що друг поділився виграшем з Go-A.

Варто нагадати, що міжнародний музичний конкурс "Євробачення-2020" відбудеться у голландському місті Роттердам. Спочатку планувалося, що містом, яке прийме змагання, буде Амстердам. І, як пояснила голова міста, концертний зал Ziggo Dome, який планувалося використовувати для конкурсу, буде недоступний в заплановані дати.

Нагадаємо, Євробачення 2020 під загрозою через спалах коронавіруса у світі. У Нідерландах заборонили масові скупчення людей понад 200 осіб, але підготовка до музичного змагання зараз йде повним ходом. На цей момент залишається неясним, чи відбудеться цього року конкурс, чи ні.