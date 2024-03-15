"Гной земли": звезды не скрывают эмоции после кровавого удара РФ по Одессе (фото)

Дантес

Певец показал кадры из Одессы и написал, в чем разница между россиянами и украинцами.

"Наши атакуют без потерь или исключительно военные заводы, аэродромы... Конченные выбл*дки российские устраивают геноцид", - отметил Дантес.

Дантес отреагировал на удар по Одессе (скриншот)

Еремеева

Ведущая не стала подбирать слова и написала все, что думает о РФ. Она призвала украинцев не толеровать россиян.

"Гной земли!.. Это просто жесть... Никакого толерования врага. Мы никогда этого не простим", - написала Еремеева.

Реакция ведущей на ракетный удар (скриншот)

Цымбалюк

Актер напомнил, что россияне - террористы. Также он призвал украинцев поддерживать сборы, в частности тот, который Цымбалюк проводит для приобретения снайперских комплектов.

Реакция Цимбалюка на удар по Одессе (скриншот)

Хименес-Браво

Кулинар поделился кадром с места удара. Он не стал скрывать, что у него просто нет слов.

Хименес-Браво прокомментировал ракетный удар по Одессе (скриншот)

Каменских

Певица поддержала одесситов. Каменских отметила, что среди погибших - спасатели и врачи, прибывшие на место после первого взрыва.

"Одесса, какой ужас! Держитесь пожалуйста", - написала она.

Каменских высказалась о трагедии в Одессе (скриншот)

Санина

Певица разместила фото, на котором спасатели несут тело мужчины. Известно, что при атаке травмы получили как гражданские, так и сотрудники ГСЧС.

Санина отреагировала на удар по Одессе (скриншот)

Андраде

Звезда не смогла не прокомментировать трагедию. Она, как и Цымбалюк, напомнила украинцам о важности донатов.

Реакция Андраде (скриншот)