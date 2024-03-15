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Звезда "Спіймати Кайдаша" показалась с синяком на глазу: что случилось

Пятница 15 марта 2024 12:09
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Звезда "Спіймати Кайдаша" показалась с синяком на глазу: что случилось Хижняк травмировалась на сцене (фото: instagram.com/tonya_actress)
Автор: Полина Иваненко

Актриса Антонина Хижняк, сыгравшая Мотрю в сериале "Спіймати Кайдаша", рассказала о неприятном инциденте. Просто во время концерта она травмировала глаз, а к утру уже показалась с окровавленным синяком.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories из Instagram Хижняк.

Что произошло с актрисой

Вечером 14 марта Хижняк рассказала, что не смогла сфотографироваться с фанами после концерта. Актриса сейчас гастролирует за границей. На концерт пришли украинцы, очень хотели с ней пообщаться.

Впрочем, Хижняк была вынуждена отказать фанам. Она не стала фотографироваться, ведь во время выступления травмировала глаз, поэтому у нее постоянно лились слезы.

Звезда &quot;Спіймати Кайдаша&quot; показалась с синяком на глазу: что случилось

Звезда "Поймать Кайдаша" травмировалась прямо на сцене (скриншот)

Наутро Хижняк показалась перед камерой с кровавым синяком. Глаз актрисы опух. Впрочем, звезда не расстроена, ведь понимает, что скоро все пройдет, а синяк можно скрыть под макияжем.

"Уже немного лучше, конечно, чем вчера. Но немного отек... Ничего, макияж все поправит. Единственное, надеюсь, что отек к вечеру должен сойти. Выгляжу, будто я в Одессе бухала всю ночь, меня нашли под забором и забрали на спектакль", - пошутила актриса.

Звезда &quot;Спіймати Кайдаша&quot; показалась с синяком на глазу: что случилось

Звезда &quot;Спіймати Кайдаша&quot; показалась с синяком на глазу: что случилось

Хижняк показалась с синяком (скриншоты)

Напомним, недавно Алина Гросу подтвердила, что во второй раз вышла замуж.

Кроме того, ранее Тимур Мирошниченко ответил, почему его дети не ходят в государственный детсад.

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