"Гній землі": зірки не приховують емоції після кривавого удару РФ по Одесі (фото)

15 березня РФ вдарила по Одесі, внаслідок кривавої атаки загинули щонайменше 14 осіб, десятки людей отримали поранення. Українські зірки не зуміли стримати гнів та емоційно відреагували на черговий злочин країни-агресорки.
Що кажуть артисти про удар по Одесі, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу булов використано джерела: Instagram-сторінки Володимира Дантеса, Міли Єрємєєвої, Тарас Цимбалюка, Ектора Хіменеса-Браво, Насті Каменських, Юлії Саніної та Мішель Андраде.
Співак показав кадри з Одеси й написав, у чому різниця між росіянами та українцями.
"Наші атакують без втрат чи виключно військові заводи, аеродроми... Кончені вибл*дки російські влаштовують геноцид", - зазначив Дантес.
Дантес відреагував на удар по Одесі (скріншот)
Ведуча не стала добирати слів й написала усе, що думає про РФ. Вона закликала українців не толерувати росіян.
"Гній землі!.. Це просто жесть... Ніякого толерування ворога. Ми ніколи цього не пробачимо", - написала Єрємєєва.
Реакція ведучої на ракетний удар (скріншот)
Актор нагадав, що росіяни - терористи. Також він закликав українців підтримувати збори, зокрема той, який Цимбалюк проводить для придбання снайперських комплектів.
Реакція Цимбалюка на удар по Одесі (скріншот)
Кулінар поділився кадром з місця удару. Він не став приховувати, що у нього просто немає слів.
Хіменес-Браво прокоментував ракетний удар по Одесі (скріншот)
Співачка підтримала одеситів. Каменських зазначила, що серед загиблих - рятівники та лікарі, які прибули на місце удару після першого вибуху.
"Одесо, який жах! Тримайтесь будь ласка", - написала вона.
Каменських висловилася про трагедію в Одесі (скріншот)
Співачка розмістила фото, на якому рятувальники несуть тіло чоловіка. Відомо, що під час атаки травми отримали як цивільні, так і співробітники ДСНС.
Саніна відреагувала на удар по Одесі (скріншот)
Зірка не змогла не прокоментувати трагедію. Вона, як і Цимбалюк, нагадала українцям про важливість донатів.
Реакція Андраде (скріншот)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що зірка "Спіймати Кайдаша" показалася з синцем на оці.
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