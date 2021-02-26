Брили льоду падають на людей і авто: українцям пояснили, чи можна домогтися компенсації

Деяких постраждалих госпіталізують у важкому стані, і прогулянка вулицями міста для них обертається на потрапляння до реанімації.

За словами завідувача відділення політравми київської лікарні №17, до них щодня надходять пацієнти з переломами кінцівок, ребер, черепно-мозковими травмами.

Одна з них - 58-річна киянка - готується до операції на хребті. На жінку днями з покрівлі впав сніг.

25 лютого в центрі столиці величезна снігова брила придавила чоловіка, який втратив свідомість і перший час навіть не подавав ознак життя. А напередодні "швидка" привезла до лікарні жінку, якій снігова брила з даху впала прямо на голову.

Дістається від падаючого льоду і машинам, після чого водії починають паркуватися подалі від будинків, але іноді бурульки "знаходять" транспорт і там.

Як розповіла сімейна пара з Києва, на чиє авто звалилася брила, вони приїхали на роботу і вийшли з машини, і вже через кілька хвилин сніг розбив лобове скло і пом'яв дах і капот.

Ростислав з Тетяною запевнили, що ще вранці жодних натяків на лід на балконі будівлі не бачили, але перестрахувалися і автомобіль спеціально поставили в 4 метрах від будинку, але на машину бурульки впали й там.

За словами поліцейських, за подібні інциденти є кому відповідати. Так, потерпілим потрібно звертатися до балансоутримувача будинку, з якого впала бурулька чи брила.

Як пояснив адвокат, винні часто ті, кому громадяни платять гроші за утримання будинків і прибудинкових територій.

"Це їхня відповідальність - змітати сніг", - зазначив він.

Зазначається, що головне в таких питаннях, це зафіксувати все на фото або відео, знайти очевидців, які потім зможуть прийти до суду.

Юрист додав, що далі тільки треба сподіватися, що судді стануть на бік постраждалих, і кошти за зіпсоване майно, нерви та здоров'я, все ж відшкодують.

Відео: Поліція і юрист висловилися про компенсації через падаючі на людей брили льоду з дахів