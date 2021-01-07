Глобальне потепління вкрало зиму: кліматолог дала пояснення аномальній погоді

Кліматолог дала пояснення теплої зими в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні взимку вже майже перестала дивувати й відсутність снігу сприймається як норма. Кліматологи стверджують, що у всьому винне глобальне потепління, але в цілому погода у 2020 році в Україні була не сильно аномальною.

Як розповіла кліматолог Надія Максименко в інтерв'ю для "КП в Україні", минулого року тільки чотири місяці вибилися з нормальної картини погоди.

"Як на мене, всього чотири місяці минулого року випадали із загальної багаторічної картини, це січень, лютий та березень, а також листопад - він був не осінній, а навіть перевищив вересневі середні показники. Грудень і літні місяці у нас нормально вклалися в загальну картину. Судячи з того, якою була зима, повинно було бути холодним літо, але такого ми не спостерігали", - розповіла Максименко.

Вона зазначила, що є велика ймовірність того, що 2021 рік буде більш стабільним в погоді, ніж 2020.

"Перший місяць зими розпочався дуже добре, і якщо ця тенденція збережеться, то рік впишеться в середні багаторічні показники – все повинно вийти на звичайні показники статистики. Наприклад, у Харківській області середня багаторічна температура – 7,5 °C, минулого року вона була більше ніж 10 °C, але в цьому, якщо судити з грудня та січня, температура може вирівнятися, і рік буде стандартним", - пояснила кліматолог.

Максименко додала, що глобально потепління не варто скидати з рахунків і його відлуння – це та погода, яку ми зараз бачимо за вікном: тумани, сльота і дощі. За фактом, глобальне потепління вкрало справжні зими з морозами, хуртовинами та заметами.

"Тепла зима – це загальний тренд, це відбувається через глобальну циркуляцію, у зв'язку з тим, що зміщуються області тиску. У нас раніше взимку переважали арктичні повітряні маси, була більш масштабна полярна крижана шапка, зараз все зменшується. Вплив Арктики – багато снігу, морози сильні, вітер, хуртовини та завірюхи – сьогодні мінімальні. Частіше до нас приходять атлантичні повітряні маси. А вони вологі, м'які, тому й погода змінюється", - розповіла фахівець.

Вона попередила, що ми зараз не знаходимося на межі серйозних кліматичних змін і додала, що до клімату субтропіків Україні ще далеко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кліматологи дали прогноз погоди на весь 2021 рік.

А також повідомляли про те, що кліматолог розповіла, коли в Україні зникне питна вода.