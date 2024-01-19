Глинтвейн полезен не всем. Кому не стоит его пить и чем можно заменить

Глинтвейн - популярный напиток зимой. Он помогает согреться, придает бодрости и улучшает настроение. Его продают в кафе, на ярмарках, на горнолыжных курортах и с удовольствием делают его дома. Но пить такой напиток можно далеко не всем.

Кому не стоит употреблять глинтвейн и чем его можно заменить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Wprost.

Почему глинтвейн может быть опасен

Глинтвейн обычно готовят на красном вине (хотя встречаются напитки и на основе белого вина) с добавлением корицы, гвоздики, меда, апельсина и других согревающих специй.

Считается, что глинтвейн - идеальный напиток, чтобы согреться. Но врачи предупреждают, что это не так. Через короткое время ощущение выпивания напитка теплом разливается по всему телу. Когда вы пьете алкоголь, кровеносные сосуды кожи расширяются, в результате чего к поверхности тела притекает больше крови. Первоначально это создает ощущение тепла. Но только на короткое время.

Как предупреждает Федеральный центр санитарного просвещения Германии (BZgA), через некоторое время через кожу выделяется тепло, и температура тела падает. Если человек не защищает себя должным образом от холода, можно сказать, что алкоголь охлаждает организм.

"Алкоголь расширяет кровеносные сосуды, особенно капилляры, расположенные под кожей. Они несут ответственность, среди прочего: для увеличения притока крови к конечностям, создавая иллюзию тепла. Даже 50 граммов выпитого алкоголя могут снизить температуру тела до половины градуса", - объясняет кардиолог Американской группы сердца Польши, доктор Хаб Адам Янас.

Кому нельзя пить глинтвейн

Детям и беременным женщинам глинтвейн противопоказан, так как в нем содержится алкоголь.

Кроме того, осторожнее с этим напитком стоит быть людям, страдающим заболеваниями системы кровообращения и проблемами с сердцем.

Доктор Адам Янас предупреждает, что стоит помнить, что алкоголь вызывает нарушения сердечного сокращения, аритмию, тахикардию, гипертонию, повышает уровень ЛПНП (плохого) холестерина в крови и увеличивает риск атеросклероза.

Что пить вместо глинтвейна

Для тех, кто любит вкус глинтвейна, альтернативой может стать безалкогольный напиток. Его можно приготовить из виноградного или вишневого сока, а также яблочного или из обычного чая.

Ключевыми являются добавки - имбирь, гвоздика, мускатный орех, корица и анис. Именно они придают напитку характерный аромат и оказывают согревающее действие.

Такой глинтвейн можно подсластить медом, фруктовыми сиропами или малиновым соком.