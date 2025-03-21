Глубоко, мощно, атмосферно. Легенды украинской музыки и литературы выпустили особенную песню

Известно, что дружба между МП и Издриком достигает еще далеких 90-х годов прошлого века. Их пути неоднократно пересекались на художественных событиях.

Однако, несмотря на многолетнюю творческую близость, только в 2025 году "петухи" решились положить на музыку стихотворение Издрика "Genius loci" и даже предложили автору впервые спеть в собственном треке.

"Песня "Страх" возникла в период гастролей Мертвого Півня как рефлексия на концертные приключения группы. Это портрет странствующих музыкантов на все времена в видении лучшего украинского поэта современности. Страх, в этом случае - это основной катализатор и мотивация для них. В видео смысловая нагрузка еще более расширена - мы видим зловещие фобии и символы, картину непростого бытия музыкантов", - комментирует фронтмен группы Юрий Рокецкий.

К слову, клип к песне "Страх" стал очередным сотрудничеством Мертвого Півня с талантливым режиссером Светланой Благитко, которая ранее работала над их видео к песням "Цигарка" и "Жінка з чорним як земля волоссям".

Добавим, что Юрий Издрик - выдающийся современный украинский писатель, поэт, эссеист, переводчик и культуролог. Он является одной из ключевых фигур украинской литературы постмодернизма и экспериментальной прозы. Его творчество характеризуется экспериментаторством с формой и содержанием, иронией, игрой с читателем, фрагментарностью и сочетанием различных стилей.

Не так давно его стихи на музыку положила Jerry Heil. Недавно певица в дуэте с MONATIK спела песню "Вымолив", в основу которой было положено стихотворение "Rattle".

А перед этим Яна в откровенное музыкальное признание соединила две поэзии Издрика - "Cycles" и "Solvere". Результатом эксперимента стала пронзительная песня "Розчиняюсь".

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