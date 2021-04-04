Головлікар Харківської лікарні помер від коронавірусу: боровся 6 місяців

Як повідомляється, глава лікарні помер на тлі загострення хронічних хвороб. Каталізатором інтенсифікації патологічних процесів стала коронавірусна інфекція.

"Він захворів на вірусну інфекцію COVID-19 в жовтні минулого року після того, як прооперував хворого, у якого після операції виявили COVID-19. Ситуація одразу була важкою - загострилися всі хронічні захворювання, в першу чергу, цукровий діабет. Вся медицина міста Харкова чесно боролася за його життя... На жаль, не вийшло", - зазначила Горбунова-Рубан.

Борис Менкус з самого початку проходив лікування в стінах своєї 18-ї лікарні. Через деякий час потрапив у реанімацію. Вже в грудні ЗМІ почали писати про те, що медик перебуває в стані коми.

Інформацію про дату і місце прощання з людиною, яка врятувала життя тисяч харків'ян – поки не повідомляється.

Борис Менкус (фото: 2day.kh.ua)