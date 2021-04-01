Коронавірус забрав життя знаменитого українського тренера з боксу

Заслужений тренер України Володимир Чечер помер у Миколаєві 1 квітня через наслідки коронавірусної хвороби. Знаменитий боксер тільки тиждень тому зустрів свій 80-й день народження.

Володимир Георгійович все своє життя присвятив боксу - спочатку на рингу, а потім вже як спортивний наставник.

Любов до боксу йому прищепив батько - кадровий офіцер, який займався цим видом спорту до Другої світової війни, і загинув на фронті.

Володимир Чечер займався у відомого миколаївського тренера Олега Григор'єва.

Першого значного успіху на професійному рингу він домігся в 1959 році в Мінську, де завоював друге місце на Всесоюзній спартакіаді спорттовариства "Трудові резерви". У тому ж році на першості Союзу в Ростові-на-Дону отримав бронзову медаль. Потім двічі ставав срібним призером чемпіонату України, переможцем командної першості України у складі збірної команди ФСТ "Буревісник". Володимиру Чечер в 1961 році надали звання майстра спорту.

У 1960-х Володимир Георгійович навчався в Миколаївському педагогічному інституті, а потім зайнявся тренерською діяльністю. Протягом багатьох років працював старшим викладачем у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова.

Володимир Чечер підготував велику групу майстрів спорту, кандидатів у майстри спорту.

Володимир Чечер і в 70 років продовжував готувати майстрів миколаївського боксу (фото: niknews.mk.ua)

Особливе місце серед його вихованців займає перший в історії миколаївського боксу чемпіон Європи серед професіоналів Сергій Деваков. За його підготовку у 1999 році Чечеру було присвоєно звання заслуженого тренера України.

Володимир Чечер (фото: niknews.mk.ua)