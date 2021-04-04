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Главврач Харьковской больницы умер от коронавируса: сражался 6 месяцев

Автор: Анна Киселева

Главный врач Харьковской городской многопрофильной больницы №18 Борис Менкус скончался 4 апреля на фоне осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Медик боролся с заболеванием с октября 2020 года. Трагическую новость сообщила заместитель харьковского городского головы по вопросам охраны здоровья и соцзащиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

Об этом пишет издание "Харьков Today".

Как сообщается, глава больницы умер на фоне обострения хронических болезней. Катализатором интенсификации патологических процессов стала коронавирусная инфекция.

"Он заболел вирусной инфекцией COVID-19 в октябре прошлого года, после того как прооперировал больного, у которого после операции обнаружили COVID-19. Ситуация сразу была тяжелой - обострились все хронические заболевания, в первую очередь, сахарный диабет. Вся медицина города Харькова честно боролась за его жизнь… К сожалению, не получилось", - отметила Горбунова-Рубан.

Борис Менкус с самого начала проходил лечение в стенах своей 18-й больницы. Спустя некоторое время попал в реанимацию. Уже в декабре СМИ стали писать о том, что медик находится в состоянии комы.

Информацию о дате и месте прощания с человеком, спасшим жизни тысяч харьковчан – пока не сообщается.

Борис Менкус (фото: 2day.kh.ua)

Напомним, что ранее коронавирус забрал жизнь знаменитого украинского тренера по боксу.

До этого мы писали, что украинцам добавили бесплатные медицинские услуги.

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