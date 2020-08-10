Главу Міносвіти знову викрили у плагіаті: в роботах Шкарлета майже 90% збігів

В роботах виконувача обов'язки міністра освіти та науки Сергія Шкарлета знову виявили ознаки плагіату. В одній з його докторських дисертацій виявилося 87,5% збігів з роботами інших вчених.

В докторській дисертації Сергія Шкарлета, яка значиться у розділі "Статті в наукових виданнях" під номером 35, були виявлені збіги тексту з декількома джерелами. Як повідомляє сайт OBOZREVATEL, аналіз роботи Шкарлета провели фахівці Юрій Бойко та Василь Садовий, а результати опублікували на сайті "Помилки та фальсифікації в наукових виданнях".

Робота Шкарлета називалася "Теоретичні основи формування економічної безпеки підприємств"// Сіверянський літопис – 2007 - №4. – С. 161-171. Фахівці відзначили, що знайшли збіги тексту з декількома джерелами та показали це в порівняльній таблиці. У лівому стовпці вони показали фрагмент статті доктора економічних наук Шкарлета, у правому – першоджерело. Жовтим кольором позначені повні збіги, бірюзовим – синоніми та перефразування, зеленим – заяви глави МОН про те, що він є автором цих висновків.

"Шкарлет знає, як треба робити посилання на текст інших дослідників, який використовується в конкретній роботі, і робить це правильно... Але насправді переписує текст статті російського професора Людмили Петрівни Гончаренко (в перекладі на українську), надрукований у 2004 році, і цієї роботи у переліку літератури у статті Шкарлета немає. Так, це приклад нахабного академічного плагіату", - резюмували фахівці.

Вони додали, що збіги з чужими роботами були виявлені й на інших сторінках наукової роботи, в цілому – на 7 сторінках з 8, що склало 87,5%.

Скріншоти

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто такий Сергій Шкарлет, якому довірили керувати Міністерством освіти.