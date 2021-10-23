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Facebook подав до суду на українця: його підозрюють у крадіжці даних 178 млн користувачів

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Нью-Йорк, Субота 23 жовтня 2021 16:55
Facebook подав до суду на українця: його підозрюють у крадіжці даних 178 млн користувачів Фото: Facebook подав до суду на українця (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Компанія Facebook подала в суд на громадянина України Олександра Солонченко. Його підозрюють у розкраданні та крадіжці даних 178 млн користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

За даними видання, компанія звинувачує Солонченка в порушенні умов використання соціальної мережі, які забороняють її користувачам будь-які незаконні дії з переданими їй даними, а також їх отримання з використанням автоматичних засобів і передачу третім особам.

У Facebook стверджують, що в період з 2018-го по 2019 рік Солонченко під псевдонімом Solomame отримав доступ до ідентифікаційних даних акаунтів і телефонних номерів приблизно у 178 млн користувачів соцмережі. При цьому українець використовував спеціальну програму, яка автоматично відправляла користувачам запити через додаток Messenger.

Адвокати компанії, стверджує видання, надали докази, згідно з якими український хакер продавав дані з інших компаній на Raid Forums, сайті, де користувачі купують і продають викрадені масиви інформації.

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