ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Головні прогульники в Раді: нардепів оштрафували на 3 мільйони

STYLERЖиття    29.01.2020 - 15:31
Головні прогульники в Раді: нардепів оштрафували на 3 мільйони
Прогульників у Раді оштрафували на велику суму (колаж РБК-Україна)

У Верховній Раді порахували прогульників і склали антирейтинг

Нардепів отшрафовали за прогули на майже 3 мільйони гривень за пропуски засідань Верховної Ради без поважних причин та не голосування за законопроекти у листопаді 2019 року.

Згідно з даними Апарату ВРУ, йдеться про 71 депутата, які не брали безпосередньої участі у понад 30% голосувань при ухваленні рішень на пленарних засіданнях парламенту. Про це повідомляє рух "Чесно".

Депутати-прогульники були у всіх фракціях і групах, однак найбільше таких - у фракції "ОПЗЖ". Половині народних обранців там недодали зарплату за останній місяць осені. Сума становила 798 тисяч гривень.

Також повідомляється, що в зазначений період 23 нардепа без поважних причин не брали участі в понад 50% засідань комітетів ВРУ.

Далі в антирейтингу прогульників слідують такі політсили:

  • До депутатів від "Слуги народу" застосували санкції на суму 570 тисяч
  • Нардепи від "За майбутнє" втратили 456 тисяч
  • Четверте місце - у позафракційних депутатів, яких позбавили по зарплатах на 380 тисяч
  • П'яте місце розділили ВО "Батьківщина" та "Довіра" із сумою по 304 тисячі
  • Депутати "Європейської солідарності" оштрафовані на 114 тисяч
  • Замикають список нардепи з фракції "Голос", які втратили 38 тисяч.

Топ нардепів-прогульників в листопаді виглядає так:

Олександр Дубінський, Олексій Жмеренецький та Олексій Кучер (усі - "Слуга народу") пропустили кожен по 93,3% засідань.

Дмитро Шенцев (позафракційний мажоритарник) пропустив 91,8%.

Юрій Солод ("ОПЗЖ") - 91% засідань.

Також серед прогульників виявилися співголова фракції ОПЗЖ Вадим Рабинович, екс-президент Петро Порошенко ("ЕС"), голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, сім'я Льовочкіних та член "Опозиційного блоку" Вадим Новінський.

Головні прогульники в Раді: нардепів оштрафували на 3 мільйони

В Раді підрахували прогульників за листопад 2019 (Фото: chesno.org)

У Раді з'явився законопроект Кабміну про компенсацію за борги по зарплатах Народний депутат протаранив автомобіль у центрі Миколаєва: деталі ДТП
Новини України нардепштрафпрогульщикиВерховна Рададепутаты
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся