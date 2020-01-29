Головні прогульники в Раді: нардепів оштрафували на 3 мільйони

Прогульників у Раді оштрафували на велику суму (колаж РБК-Україна)

У Верховній Раді порахували прогульників і склали антирейтинг

Нардепів отшрафовали за прогули на майже 3 мільйони гривень за пропуски засідань Верховної Ради без поважних причин та не голосування за законопроекти у листопаді 2019 року.

Згідно з даними Апарату ВРУ, йдеться про 71 депутата, які не брали безпосередньої участі у понад 30% голосувань при ухваленні рішень на пленарних засіданнях парламенту. Про це повідомляє рух "Чесно".

Депутати-прогульники були у всіх фракціях і групах, однак найбільше таких - у фракції "ОПЗЖ". Половині народних обранців там недодали зарплату за останній місяць осені. Сума становила 798 тисяч гривень.

Також повідомляється, що в зазначений період 23 нардепа без поважних причин не брали участі в понад 50% засідань комітетів ВРУ.

Далі в антирейтингу прогульників слідують такі політсили:

До депутатів від "Слуги народу" застосували санкції на суму 570 тисяч

Нардепи від "За майбутнє" втратили 456 тисяч

Четверте місце - у позафракційних депутатів, яких позбавили по зарплатах на 380 тисяч

П'яте місце розділили ВО "Батьківщина" та "Довіра" із сумою по 304 тисячі

Депутати "Європейської солідарності" оштрафовані на 114 тисяч

Замикають список нардепи з фракції "Голос", які втратили 38 тисяч.

Топ нардепів-прогульників в листопаді виглядає так:

Олександр Дубінський, Олексій Жмеренецький та Олексій Кучер (усі - "Слуга народу") пропустили кожен по 93,3% засідань.

Дмитро Шенцев (позафракційний мажоритарник) пропустив 91,8%.

Юрій Солод ("ОПЗЖ") - 91% засідань.

Також серед прогульників виявилися співголова фракції ОПЗЖ Вадим Рабинович, екс-президент Петро Порошенко ("ЕС"), голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, сім'я Льовочкіних та член "Опозиційного блоку" Вадим Новінський.

В Раді підрахували прогульників за листопад 2019 (Фото: chesno.org)