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У мережі показали випробування української ракети "Вільха": потрапляє точно в ціль

STYLERЖиття    05.02.2020 - 11:39
У мережі показали випробування української ракети "Вільха": потрапляє точно в ціль
В Україні провели випробування ракети для ЗСУ (Колаж РБК-Україна)

В Україні випробували українську ракетну систему залпового вогню

В Україні перевірили потужна зброя для ЗСУ по боротьбі з терористами. Ракетна система залпового вогню (РСЗВ) "Вільха" потрапляє точно в ціль з мінімальним відхиленням. Відео з випробуваннями опублікували на YouTube-каналі Defense Express.

"Під час випробувань було здійснено пуск чотирьох ракет у бойовому спорядженні, які потрапили точно в ціль з мінімальним відхиленням. Враховуючи швидкість ракети на кінцевому ділянці в 3,4 М – тобто близько 4000 км/год, зйомка велася високошвидкісними камерами", –сказано в повідомленні.

Поставляється таку зброю в ЗСУ київським конструкторським бюро "Луч" разом з іншими підприємствами ОПК.

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"Зараз в КБ Промінь ведуться роботи щодо створення модернізованою версією ракети – Вільха-М, яка має підвищену дальність стрільби – 110-120 км. У грудні 2019-го був успішно завершений етап випробувань цієї системи – він передує фінальним державних випробувань", – пише видання.

В Україні зазнали зброю "Вільха" (YouTube)

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