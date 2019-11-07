Ватажок бойовиків вирішив втекти із "русского мира" в Маріуполь: готується до безбідного життя

Один з керівників терористичної угруповання"ДНР", топ-"чиновник" в ОРДО Сергій Чернявський вирішив покинути окуповані території та перебратися в Маріуполь. "Глава апарату адміністрації Тельманівського району" вже отримав дозвіл від Служби безпеки України на перетин лінії розмежування. Про це передає видання "Без табу" із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що коллаборант для уникнення кримінальної відповідальності вирішив скористатися програмою "Тебе чекають вдома" і передати спецслужбам дані та відомості щодо військової агресії РФ на Донбасі та інформацію про інших членів окупаційних формувань.

Вказується, що в даний час підготовка до втечі знаходиться на завершальній стадії.

Топ-"чиновник" "ДНРівців" Сергій Чернявський вирішив виїхати з окупованих територій до Маріуполя (Фото: beztabu.net)

Чернявський планує жити в Маріуполі, де вже "замутив собі плацдарм для старту безбідного життя". Для цього син "чиновника-ДНРівця" займається оформленням закордонного паспорта та інших документів. Чим саме має намір зайнятися колаборант на новому місці - не уточнюється.

"Добро" від СБУ на поїздки на вільні від бойовиків території було оформлено на український паспорт Чернявського (серія та номер ВС 355022).

Топ-"чиновник" "ДНРівців" зацікавився програмою СБУ "Тебе чекають вдома" (Фото: скріншот)

За інформацією видання, він вирішив втекти з "ДНР" через страх за своє життя після того, як людина Пушилина Олександр Спінул був "призначений" на місце самого Чернявського і влаштував "чистку кадрів".

Топ-"чиновник" "ДНРівців" Сергій Чернявський вирішив виїхати з окупованих територій до Маріуполя (Відео: YouTube / Ariurus Ariurus)