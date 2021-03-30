Глава "Укрпошти" жорстко відповів міністру соціальної політики про доставки пенсій: що сталося

Голова "Укрпошти" Ігор Смілянський жорстко відповів міністру соціальної політики Марині Лазебній з приводу тарифів на доставку пенсій. Він закликав Кабінет міністрів затвердити необхідну постанову на засіданні 31 березня і зажадав вибачень від голови міністерства соціальної політики.

Про це Ігор Смілянський написав на своїй сторінці в Facebook.

Що сказала Марина Лазебна

Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила в інтерв'ю для РБК-Украина, що публічному акціонерному товариству "Укрпошта" підвищать тарифи на доставку пенсій.

"Між Пенсійним фондом та "Укрпоштою" завершуються переговори й 31 березня будуть підписані договори... Зараз просто в черговий раз "Укрпошта" поставила ультиматум, що припинить доставку пенсій для 3,5 мільйона людей. Але тільки через ультиматуми розв'язувати це питання не можна", - сказала Лазебна і запевнила, що "Укрпошта" продовжить свої договірні відносини з Пенсійним фондом.

"Ми своєю чергою, Мінсоцполітики та Мінінфраструктури, підвищимо тарифи. Але максимальну кількість пенсіонерів переведемо на обслуговування в банківські установи. По Києву 35% пенсіонерів, які отримують пенсію через "Укрпошту", просто ходять в поштові відділення. Які тут витрати "Укрпошти"?" - підкреслила міністр.

Що відповів Ігор Смілянський

Голова "Укрпошти" обурився і жорстко відповів міністру. Він звинуватив Лазебну в тому, що її інформація не відповідає дійсності.

"Зараз буде жорсткий пост, але, вибачте – задрало. Мені складно сказати, до якої категорії брехні віднести вчорашнє інтерв'ю міністра, де вона згадала, що Укрпошта, шантажем (забираючи шматок хліба у пенсіонерів) підвищила тарифи на доставку пенсій з 60 до 100 гривень за одну доставку (або на 67%)", - написав Смілянський.

Він зажадав, щоб міністр Лазебна перепросила в "Укрпошти" і всіх пенсіонерів, оскільки реальне підвищення тарифів складе в разі схвалення всього 11%.

Крім того, він зазначив, що "Укрпошта" частково виплачує пенсії у відділеннях, а за ті, які приносять додому, організація хоче всього лише 1,3%.

"Я дуже сподіваюся, що завтра – далі відкладати вже нікуди – на Кабміні будуть прийняті правильні рішення. Які дозволять нормально працювати підприємству, і, що найголовніше, не будуть розбурхувати мільйони пенсіонерів, яким є про що думати сьогодні", - додав Смілянський.