Не хуже, чем в салоне. Как подстричься дома и получить шикарный результат

Как подстричься самостоятельно?

Вполне возможно освежить прическу, подстричь челку или удалить секущиеся кончики самостоятельно подручными средствами! Теперь несколько основных правил, которые нужно знать.

Главное правило - нужны хорошие ножницы, а не кухонные или бытовые! Также нужна резинка.

Расчешите волосы расческой с редкими зубьями. Хорошо растягивайте все прядки, если хотите чистый и аккуратный срез!

Опустите голову, при необходимости нанесите на волосы кондиционер, чтобы все разгладилось!

Сформируйте хвостик на макушке резинкой, чтобы все волосы плотно там держались.

Сдвигайте резинку до кончика: если хотите ненавязчивый срез, оставляем кончик около 5 сантиметров и не менее 10 см для отчетливо видимого среза.

Держите острие ножниц на уровне резинки, чтобы она не сместилась и прямо, чуть выше последней, срезайте острыми ножницами.

Как подстричь себя самостоятельно (Скриншот Sante Plus)