Хуже курения. Ученые рассказали, что может сократить вашу жизнь

Два исследования связали нехватку этого питательного вещества в организме с риском преждевременной смерти.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на American Journal of Clinical Nutrition .
Известно, что курение является одной из самых плохих привычек для падения здоровья. Это не только основная причина рака лёгких во всем мире, но также может повысить риск сердечных заболеваний и инсульта. Но учёные обнаружили, что определенная недостача в вашем рационе может быть даже хуже для вас, чем курение.
Исследование показало, что недостаток омега-3 в рационе может сократить вашу жизнь даже больше, чем курение.
Ученые обнаружили, что курение сокращает ожидаемую продолжительность жизни на четыре года, в то время как низкий уровень жирных кислот, в основном содержащихся в жирной рыбе, такой как лосось и скумбрия, может сократить ее на пять лет.
Ученые использовали статистические данные Framingham Heart Study (FHS), одного из самых продолжительных исследований в мире. FHS предоставила уникальную информацию о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний на основе восьми базовых стандартных факторов риска - возраста, пола, курения, лечения гипертонии, диабета, систолического артериального давления, общего холестерина и холестерина ЛПВП.
Исследователи сообщили, что измерение жирных кислот может предсказать смертность подобно стандартным факторам риска.
Соавтор доктор Билл Гаррис объяснил, что информация о концентрации четырех жирных кислот эритроцитов была столь же полезна, как и информация об уровне липидов, артериальном давлении, курении и диабетическом статусе.
"Это говорит о мощности индекса Омега-3 как фактора риска, и его следует считать таким же важным, как и другие установленные факторы риска, а возможно даже больше", - сказал Гаррис.
Это также может быть полезным для предотвращения ухудшения здоровья, отсрочки смерти и проведения оценки подхода к лечению. В предыдущем отчете 2018 года, в котором приняли участие 2500 участников Framingham Offspring Cohort, было обнаружено, что у людей с высоким индексом Омега-3 было на 33% меньше шансов умереть.
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