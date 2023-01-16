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Гинеколог рассказала, когда женщинам обязательно нужно делать УЗИ: это важно знать

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Понедельник 16 января 2023 13:10
Гинеколог рассказала, когда женщинам обязательно нужно делать УЗИ: это важно знать Гинеколог рассказали, как часто женщинам нужно делать УЗИ (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Каждая женщина ежегодно должна делать УЗИ ОМТ (ультразвуковая диагностика органов малого таза). Такое обследование нужно делать при планировании беременности и во избежание болезней.

Об этом рассказала гинеколог Ольга Ващишина в Instagram.

Какие виды УЗИ

Трансабдоминальное (через живот) - осмотр через переднюю брюшную стенку, обязательно с наполненным мочевым пузырем для лучшей визуализации структур.

За часы до осмотра нужно выпить много воды.

Трансвагинальное (через влагалище) - производится с пустым мочевым пузырем. Врач говорит, что такой способ более точен.

Во время УЗИ ОМТ врач осматривает матку вместе с горлышком, их структуру, наличие или отсутствие дополнительных новообразований.

Когда нужно проводить УЗИ

По словам гинеколога, женщинам УЗИ нужно проводить:

  • 1 раз в год профилактически (поскольку не все изменения видны при осмотре);
  • если беспокоят ноющие боли внизу живота;
  • смена выделений из половых путей;
  • для выявления нежелательных образований;
  • нерегулярный менструальный цикл;
  • перед началом приема КОК;
  • при планировании и во время беременности.

Важно, что потребность в проведении УЗИ определяет врач в ходе осмотра и общения с пациентом.

"Лучше всего, когда врач гинеколог и врач УЗИ в одном лице, поскольку при таком обследовании сопоставляются одновременно все составляющие - общение, осмотр на кресле и УЗ-картина", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что должно насторожить женщину на приеме у "женского врача".

Также гинеколог рассказала, что обязательно нужно сделать после родов.

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