Гинеколог назвала 10 причин, когда нужно немедленно обращаться к врачу

Женское здоровье очень важно для каждой девушки и женщины, ведь от него зависит общее состояние организма. Кроме того, некоторые болезни могут протекать бессимптомно. Именно поэтому важно регулярно посещать врача.

Десятью причинами посетить гинеколога, рассказала врач-специалист Оксана Негрич на своей странице в Instagram .

Запомните эти пункты

Изменение характера выделений с неприятным запахом, вызывающим дискомфорт или зуд.

Боль внизу живота не во время менструации.

Покраснение и зуд в области половых органов.

Кровянистые выделения не во время менструации.

Боль/дискомфорт во время полового акта.

Снижение полового влечения и отсутствие оргазма.

Нерегулярные менструации.

Отсутствие менструаций дольше 2-3 месяцев.

Обильные менструации.

Перед планировкой беременности для оптимальной подготовки.

При отсутствии беременности в течение года или полугода в возрасте более 35 лет при регулярной половой жизни без применения контрацепции

Необходимость выбрать/изменить метод контрацепции

Ежегодно с целью профилактического осмотра, даже при отсутствии жалоб.

Каждая женщина в любом возрасте должна проходить консультацию гинеколога раз в 6-12 месяцев даже при отсутствии жалоб.

Как подготовиться к приему

Перед приемом примите душ, однако не следует использовать средства для интимной гигиены. Это может привести к вымыванию микрофлоры, что в свою очередь станет причиной неуверенности результатов анализов. Так же не делайте спринцевание.

За 2-3 дня до посещения гинеколога желательно не жить половой жизнью. Это может также повлиять на результаты анализов. То же касается и сдачи анализов на гормональный фон.

Непосредственно перед осмотром желательно сходить в туалет, чтобы мочевой пузырь был пустой.

Первые дни после окончания менструации - самое оптимальное время для посещения врача. Во время менструации осмотры не проводятся, кроме неотложных случаев, резкой боли или сильных кровотечений.