Гинеколог назвала 10 причин, когда нужно немедленно обращаться к врачу
Женское здоровье очень важно для каждой девушки и женщины, ведь от него зависит общее состояние организма. Кроме того, некоторые болезни могут протекать бессимптомно. Именно поэтому важно регулярно посещать врача.
Десятью причинами посетить гинеколога, рассказала врач-специалист Оксана Негрич на своей странице в Instagram.
Запомните эти пункты
- Изменение характера выделений с неприятным запахом, вызывающим дискомфорт или зуд.
- Боль внизу живота не во время менструации.
- Покраснение и зуд в области половых органов.
- Кровянистые выделения не во время менструации.
- Боль/дискомфорт во время полового акта.
- Снижение полового влечения и отсутствие оргазма.
- Нерегулярные менструации.
- Отсутствие менструаций дольше 2-3 месяцев.
- Обильные менструации.
- Перед планировкой беременности для оптимальной подготовки.
- При отсутствии беременности в течение года или полугода в возрасте более 35 лет при регулярной половой жизни без применения контрацепции
- Необходимость выбрать/изменить метод контрацепции
- Ежегодно с целью профилактического осмотра, даже при отсутствии жалоб.
Каждая женщина в любом возрасте должна проходить консультацию гинеколога раз в 6-12 месяцев даже при отсутствии жалоб.
Как подготовиться к приему
Перед приемом примите душ, однако не следует использовать средства для интимной гигиены. Это может привести к вымыванию микрофлоры, что в свою очередь станет причиной неуверенности результатов анализов. Так же не делайте спринцевание.
За 2-3 дня до посещения гинеколога желательно не жить половой жизнью. Это может также повлиять на результаты анализов. То же касается и сдачи анализов на гормональный фон.
Непосредственно перед осмотром желательно сходить в туалет, чтобы мочевой пузырь был пустой.
Первые дни после окончания менструации - самое оптимальное время для посещения врача. Во время менструации осмотры не проводятся, кроме неотложных случаев, резкой боли или сильных кровотечений.
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