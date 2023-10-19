Гималайская или обычная? Эксперт объяснил, какая соль лучше для здоровья

Соль в Украине представлена в магазинах многими видами. Среди них есть и дорогая - гималайская, цена на которую очень "кусается". Стоит ли переплачивать за нее или можно покупать обычную йодированную соль?

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на публикацию тренера и эксперта по питанию из Львова Виктора Мандзяка в Facebook.

Какая соль полезнее?

Все мы знаем, что соль вредна. Но вредна не соль, а ее избыток. Избыток - это больше 5г в сутки.

"Бизнесмены пищевой промышленности, зная о нашей естественной тяге к соленому, толкают ее в продукты больше, чем нужно для здоровья, но как раз столько, чтобы нам хотелось купить их продукцию еще и еще. Ничего личного, бизнес", - написал Виктор.

Гималайская соль славится огромным количеством минералов. Но если взять в процентном соотношении на 5 граммов - то количество их ничтожно.

"На фоне минералов, содержащихся в гималайской соли, выгодно выделяется кальций, его там больше всего (если не учитывать натрий и хлор, которые и являются поваренной солью). В килограмме гималайской соли 4 г кальция это в четыре раза больше, чем дневная норма. При бесхитростной математике мы узнаем, что в дневной норме гималайской соли 20 мг кальция. Следовательно, гималайская соль покрывает 1/50 часть потребности в кальции человека", - отметил эксперт.

Мандзяк сообщил, что гималайская соль и обычная соль дают организму необходимые натрий и хлор.

"Гималайская соль – это игра, которая не стоит свеч, или деньги на ветер. Это маркетинг умноженный на человеческую неосведомленность", - считает он.

Какую соль употреблять?

По мнению Виктора, если вы беспокоитесь о своем здоровье, то употребляйте йодированную соль.

"Йода нам нужно совсем мало – две-три сотни микрограмм, но в нашем регионе из обычной пищи удовлетворить даже это мизерное количество довольно трудно, поэтому йодированная соль – разумное решение", - резюмировал эксперт по питанию.