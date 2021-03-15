Оскар 2021: з'явився список всіх номінантів
Названі номінанти на Оскар 2021 (Фото: oscars.org)
Академія кінематографічних мистецтв і наук назвала всіх претендентів на Оскар 2021.
Про це йдеться на сайті кіноакадемії.
Хто ж буде боротися за головну премію в світі кіно - читайте нижче.
Кращий фільм
- "Батько"
- "Юда і чорний месія"
- "Манк"
- "Минарі"
- "Земля кочівників"
- "Дівчина, що подає надії"
- "Звук металу"
- "Суд над чиказькою сімкою"
Кращий режисер
- Томас Винтенберг — "Ще по одній"
- Девід Фінчер — "Манк"
- Хлоя Чжао — "Земля кочівників"
- Эмиральд Феннел — "Дівчина, що подає надії"
- Чи Айзек Чун — "Минарі"
Кращий актор
- Різ Ахмед — "Звук металу"
- Чедвік Боузман — "Ма Рейні: Мати блюзу"
- Ентоні Хопкінс — "Батько"
- Гарі Олдман — "Манк"
- Стівен Ян — "Минарі"
Краща актриса
- Віола Девіс — "Ма Рейні: Мати блюзу"
- Другий Дей — "Сполучені Штати проти Біллі Холідей"
- Ванесса Кірбі — "Фрагменти жінки"
- Френсіс МакДорманд — "Земля кочівників"
- Кері Малліган — "Дівчина, що подає надії"
Краща робота оператора
- "Манк"
- "Юда і чорний месія"
- "Земля кочівників"
- "Суд над чиказькою сімкою"
- "Новини з усіх кінців світу"
Краща чоловіча роль другого плану
- Саша Барон Коен — "Суд над чиказькою сімкою"
- Деніел Калуя — "Юда і чорний месія"
- Лакіт Стенфілд — "Юда і чорний месія"
- Підлогу Раджі — "Звук металу"
- Леслі Одом молодший — "Одна ніч у Майамі"
Краща жіноча роль другого плану
- Марія Бакалова — "Борат 2"
- Юн Йо-джон — "Минарі"
- Гленн Клоуз — "Елегія Хиллбилли"
- Олівія Колман — "Батько"
- Аманда Сайфред — "Манк"
Кращий документальний фільм
- "Колектив"
- "Табір калік"
- "Час"
- "Кріт"
- "Мій учитель-восьминіг"
Краща музика
- "П'ятеро однієї крові"
- "Манк"
- "Минарі"
- "Новини з усіх кінців світу"
- "Душа"
Церемонія оголошення переможців відбудеться 25 квітня
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стали відомі переможці премії Ґреммі.