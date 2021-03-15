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Оскар 2021: з'явився список всіх номінантів

Новость на русском → США, Понеділок 15 березня 2021 15:06
Оскар 2021: з'явився список всіх номінантів Названі номінанти на Оскар 2021 (Фото: oscars.org)
Автор: Анна Шиканова

Академія кінематографічних мистецтв і наук назвала всіх претендентів на Оскар 2021.

Про це йдеться на сайті кіноакадемії.

Хто ж буде боротися за головну премію в світі кіно - читайте нижче.

Кращий фільм

  • "Батько"
  • "Юда і чорний месія"
  • "Манк"
  • "Минарі"
  • "Земля кочівників"
  • "Дівчина, що подає надії"
  • "Звук металу"
  • "Суд над чиказькою сімкою"


Кращий режисер

  • Томас Винтенберг — "Ще по одній"
  • Девід Фінчер — "Манк"
  • Хлоя Чжао — "Земля кочівників"
  • Эмиральд Феннел — "Дівчина, що подає надії"
  • Чи Айзек Чун — "Минарі"

Кращий актор

  • Різ Ахмед — "Звук металу"
  • Чедвік Боузман — "Ма Рейні: Мати блюзу"
  • Ентоні Хопкінс — "Батько"
  • Гарі Олдман — "Манк"
  • Стівен Ян — "Минарі"

Краща актриса

  • Віола Девіс — "Ма Рейні: Мати блюзу"
  • Другий Дей — "Сполучені Штати проти Біллі Холідей"
  • Ванесса Кірбі — "Фрагменти жінки"
  • Френсіс МакДорманд — "Земля кочівників"
  • Кері Малліган — "Дівчина, що подає надії"

Краща робота оператора

  • "Манк"
  • "Юда і чорний месія"
  • "Земля кочівників"
  • "Суд над чиказькою сімкою"
  • "Новини з усіх кінців світу"

Краща чоловіча роль другого плану

  • Саша Барон Коен — "Суд над чиказькою сімкою"
  • Деніел Калуя — "Юда і чорний месія"
  • Лакіт Стенфілд — "Юда і чорний месія"
  • Підлогу Раджі — "Звук металу"
  • Леслі Одом молодший — "Одна ніч у Майамі"

Краща жіноча роль другого плану

  • Марія Бакалова — "Борат 2"
  • Юн Йо-джон — "Минарі"
  • Гленн Клоуз — "Елегія Хиллбилли"
  • Олівія Колман — "Батько"
  • Аманда Сайфред — "Манк"

Кращий документальний фільм

  • "Колектив"
  • "Табір калік"
  • "Час"
  • "Кріт"
  • "Мій учитель-восьминіг"

Краща музика

  • "П'ятеро однієї крові"
  • "Манк"
  • "Минарі"
  • "Новини з усіх кінців світу"
  • "Душа"


Церемонія оголошення переможців відбудеться 25 квітня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стали відомі переможці премії Ґреммі.

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