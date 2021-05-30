ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Гігантську чергу на вакцинацію від COVID-19 у Києві показали з висоти пташиного польоту

Новость на русском →
Київ, Неділя 30 травня 2021 14:35
Гігантську чергу на вакцинацію від COVID-19 у Києві показали з висоти пташиного польоту Фото: Вакцинація від коронавірусу (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

29 травня в Києві відкрився центр вакцинації від коронавірусу в Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті, 15. Охочих отримати щеплення від COVID-19 настільки багато, що гігантська черга вишикувалася на вулиці.

Кадри опублікували в Facebook Київ Оперативний.

Вже вранці, 29 травня в МВЦ зібралося кілька сотень людей, а в неділю люди по кілька годин стояли на вулиці, намагаючись дотримуватися соціальної дистанції.

"Ось така черга на безкоштовну вакцинацію утворилася на МВЦ. А ви вакцинувалися? Збираєтеся?" - підписано відео.

Відео: Черга з бажаючих вакцинуватися від коронавірусу в Києві (facebook.com/KyivOperativ)

Як відомо, щеплення роблять вакциною CoronaVac. При собі обов'язково потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон для підтвердження запису на вакцинацію в додатку "Дія".

Вакцинація відбувається з 10:00 до 18:00 години.

Раніше з'явився прогноз щодо поширення коронавірусу в Україні на початку літа 2021.

Також український лікар розповів, де не потрібно робити щеплення від коронавірусу, так як це загрожує катастрофою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя вакцинація
LITE
В тренді універсальність: Андре Тан розповів, як стати королевою випускного
В тренді універсальність: Андре Тан розповів, як стати королевою випускного