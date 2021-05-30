Гігантську чергу на вакцинацію від COVID-19 у Києві показали з висоти пташиного польоту

29 травня в Києві відкрився центр вакцинації від коронавірусу в Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті, 15. Охочих отримати щеплення від COVID-19 настільки багато, що гігантська черга вишикувалася на вулиці.

Вже вранці, 29 травня в МВЦ зібралося кілька сотень людей, а в неділю люди по кілька годин стояли на вулиці, намагаючись дотримуватися соціальної дистанції.

"Ось така черга на безкоштовну вакцинацію утворилася на МВЦ. А ви вакцинувалися? Збираєтеся?" - підписано відео.

Відео: Черга з бажаючих вакцинуватися від коронавірусу в Києві (facebook.com/KyivOperativ)

Як відомо, щеплення роблять вакциною CoronaVac. При собі обов'язково потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон для підтвердження запису на вакцинацію в додатку "Дія".

Вакцинація відбувається з 10:00 до 18:00 години.