Ситуація буде змінюватися: скільки людей заразиться COVID-19 на початку літа

Кількість випадків коронавірусу в Україні продовжить зменшуватися і далі. Принаймні, зниження зростання вчені прогнозують на перший тиждень червня.

Так, за останній місяць кількість нових хворих COVID-19 за добу продовжує знижуватися, і вчені дають оптимістичний прогноз - так буде продовжуватися і далі.

Вчені відзначили, що станом на кінець травня (прогноз був опублікований 25-го числа) середня кількість нових зафіксованих випадків в день зменшилася до 3 767. Рівень смертності також значно знизився.

"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнює 3442 протягом тижня 26 травня - 1 червня 2021 року і 2914 - протягом тижня 2-8 червня 2021 року", - спрогнозували в НАН.

Також дослідники порівняли загальні показники летальності в минулому році і в нинішньому. Так, у березні 2021 в Україні людей померло більше на 16,6 тисяч, ніж за такий же період у березні 2020-го.

"За демографічними даними Державної служби статистики України, в березні 2021 року померло на 12,9 тис. (24,7%) осіб більше, ніж в середньому в 2015-2019 роках, і на 16,6 тис. більше, ніж у 2020 році. При цьому летальних випадків при COVID-19 було 7,7 тис.", - йдеться в повідомленні.