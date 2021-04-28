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Лікар розповів, де не можна робити щеплення від коронавірусу: катастрофа для країни

Новость на русском → Середа 28 квітня 2021 10:14
Лікар розповів, де не можна робити щеплення від коронавірусу: катастрофа для країни Колаж РБК-Україна: Лікар розповів, де не можна робити щеплення від коронавірусу
Автор: Світлана Мащенко

Вакцинацію від коронавірусу не можна проводити в лікарнях та інших медичних закладах, як це планують робити в Україні. Таку заяву зробив лікар-інфекціоніст Андрій Александрін і пояснив, чому.

Про це пише Україна 24.

Чому пункти вакцинації в лікарнях - катастрофа

Медик назвав катастрофою для країни заяву чиновників від МОЗ, що при лікувальних установах будуть створені пункти вакцинації від COVID-19.

"У мене питання до головного санітарного лікаря Віктора Ляшка - чим відрізняється процес вакцинації проти COVID-19 від процесу вакцинопрофілактики при грипі, кору та інших вакцинокерованих інфекціях? Я як фахівець скажу - нічим. Коли в 2021 році чиновники МОЗ заявляють, що будуть створені дві тисячі пунктів вакцинацій в лікувальних установах - це катастрофа для нашої країни", - заявив Александрін.

Лікар пояснив, чому вакцинувати потрібно в "польових умовах", максимально захищаючи людей від контакту з лікарнями. Справа в ризику поширення різних внутрішньолікарняних інфекцій, якими можуть піддаватися люди, що прийшли отримати щеплення від коронавірусу.

"У всьому світі вакцинація при COVID - 19 організовується, що називається, в польових умовах, щоб ми мінімально людей залучали в медичні установи, - пояснює медик. - Тому що, на жаль, в Україні триває - вона була ще до COVID-19 - неоголошена агресивна епідемія внутрішньолікарняних інфекцій. І коли людина приходить до лікувального закладу і стоїть в черзі, вона піддається величезній кількості інфекційних ризиків і може заразитися різними інфекціями, не тільки COVID-19".

Раніше доктор Євген Комаровський висловився про вакцину Sinovac і її головний недолік. Медик каже, що вона безпечна, але з нею не все добре.

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