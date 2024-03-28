Гигантские водяные жуки могут атаковать туристов на популярном курорте: что известно и как уберечься

Гигантские водяные жуки из рода Lethocerus могут атаковать пальцы ног жителей Кипра и туристов, приезжающих на остров отдыхать.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этих существах, чем они опасны, и как от них уберечься.

Что заинтересовало ученых

Недавно исследователи сообщили, что на Кипре - островном государстве на востоке Средиземного моря - были обнаружены гигантские водяные жуки, известные своими болезненными укусами.

Ученые пока не уверены, как и почему именно жуки попали на Кипр. Некоторые предполагают, что эти существа могли прилететь с материка. Возможно, их привлекли огни на побережье, или же они мигрировали в поисках пищи.

"Образцы (жуков, найденных учеными, - Ред.) истощенные приземлились на береговой линии или в некоторых случаях - в море, что могло свидетельствовать о том, что они были перенесены ветром или морскими течениями из соседних стран", - рассказали авторы исследования, опубликованного в журнале Grigore Antipa.

Локации, в которых исследователи обнаружили жуков (инфографика: travaux.pensoft.net)

О каких жуках идет речь

Lethocerus - род полукрылых семейства Belostomatidae (в него входят также птицеедные виды). В народе их еще называют "гигантские водяные клопы", "кусачи пальцев ног", или же "электрические световые клопы".

Взрослые особи этих существ могут достигать 12 сантиметров в длину.

Они распространены в тропических, субтропических и умеренных регионах мира. Любят пресноводные пруды и болота.

Встречаются в таких материковых странах недалеко от Кипра, как Турция, Ливан, Израиль и Египет. Разные подвиды встречаются в Америке, Азии, Австралии, Африке и даже Европе.

В то же время, на Кипре раньше их никогда не замечали.

Найденные учеными представители Lethocerus (иллюстрация: travaux.pensoft.net)

Чем опасны эти жуки и как уберечься

Укусы этих жуков, которые часто "охотятся" на пальцы человеческих ног (или "зону" между пальцами), могут быть достаточно болезненными, ведь Lethocerus имеют клещевидные придатки и ядовитую слюну, что позволяет им обездвиживать жертв и высасывать из них жидкость.

В то же время они не представляют серьезной угрозы для жизни туристов - лишь доставляют неприятные ощущения и лишние хлопоты.

По словам исследователей, жуки не представляют угрозы и для экосистемы Кипра, поскольку на острове обитают их природные враги - такие хищники, как белые аисты и черные летяги.

Людям, отдыхающим на курорте, ученые советуют держаться подальше от Lethocerus и не трогать их, если они найдутся рядом.

"Киприоты должны держать глаза открытыми и пальцы ног - вне воды", - отметили эксперты.

В то же время можно сделать фотографию жука и сообщить о его местонахождении исследователям.

Ученые и дальше планируют продолжать изучение этих существ, чтобы лучше понять, как они попали на остров и как влияют на экосистему.

Подробный обзор жука подвида Lethocerus patruelis (иллюстрация: travaux.pensoft.net)