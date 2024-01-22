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"Гадко и стыдно". Ксения Мишина разозлила украинцев отдыхом на Бали (видео)

Понедельник 22 января 2024 20:55
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"Гадко и стыдно". Ксения Мишина разозлила украинцев отдыхом на Бали (видео) Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская актриса Ксения Мишина продолжает наслаждаться отдыхом на солнечном Бали, откуда она активно публикует контент. Однако украинцы за это ее критикуют, мол, постить подобный контент для публичных людей сейчас не время.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитость.

Ксению Мишину захехтали

Так, в своем блоге звезда "Холостячки" запостила ролик, на котором купалась у водопада, демонстрируя свое загорелое и подтянутое тело.

"Жизнь - удивительная история. Просто дело в том, что некоторые люди не осознают, что они являются авторами и могут писать ее так, как захотят", - подписала публикацию победительница "Танцев со звездами".

Юзеры возмутились

Подписчикам Мишиной показалось, что Ксения немного оторвалась от реальности и забыла, что в ее стране продолжается война.

&quot;Гадко и стыдно&quot;. Ксения Мишина разозлила украинцев отдыхом на Бали (видео)

&quot;Гадко и стыдно&quot;. Ксения Мишина разозлила украинцев отдыхом на Бали (видео)

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

  • Невже не розуміє, як вона дратує людей. Гидко, соромно
  • Людина спеціально провокує людей
  • От живе людина, ні про що не думає, що війна,
  • Особливо чоловіки зараз ну не те слово мають можливість жити

Напомним, ранее Мишина, Анатолич, Шаманская и Грабарь признались, во сколько лет они впервые занялись сексом.

Также Ефросинина довела сеть до слез кадрами объятий с мужем-военным.

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Ксения Мишина звезды шоу-бизнеса
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