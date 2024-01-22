"Гидко і соромно". Ксенія Мішина розізлила українців відпочинком на Балі (відео)

Українська акторка Ксенія Мішина продовжує насолоджуватись відпочинком на сонячному Балі, звідки вона активно публікує контент. Однак українці за це її критикують, мовляв, постити подібний контент для публічних людей зараз не на часі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитість.

Ксенію Мішину захейтили

Так, у своєму блозі зірка "Холостячки" запостила ролик, на якому купалася біля водоспаду, демонструючи своє засмагле і підтягнуте тіло.

"Життя - дивовижна історія. Просто справа в тому, що деякі люди не усвідомлюють, що вони є авторами і можуть писати її так, як захочуть", - підписала публікацію переможниця "Танців із зірками".

Юзери обурилися

Підписникам Мішиної здалося, що Ксенія трохи відірвалася від реальності і забула, що в її країні досі триває війна.

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)