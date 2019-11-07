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Загибель школяра в Прилуках: у поліції зробили важливу заяву

STYLERПодії    07.11.2019 - 22:02
Загибель школяра в Прилуках: у поліції зробили важливу заяву
Загибель Дениса Чаленка в Прилуках (Фото: колаж: РБК-Україна)

Мати загиблого підлітка Дениса Чаленка заявила, що за нею стежать

Смерть 14-річного школяра Денис Чаленка в Прилуках під Черніговом викликала великий резонанс у суспільстві через можливу спробу зам'яти справу та "прикрити" вбивць підлітка, серед яких, за чутками, можуть бути сини суддів з Києва. На цій версії наполягають батьки хлопця, а також місцеві мешканці та активісти.

Через скандал навколо розслідування відсторонили від виконання обов'язків начальника поліції міста, і зараз триває службове розслідування щодо дій місцевих правоохоронців. Заступник голови НПУ Максим Цуцкірідзе заявив, що його результати будуть вже наступного тижня, передає УНІАН.

При цьому для завершення експертиз щодо загибелі Дениса - тіло якого було виявлено на залізничних коліях 29 жовтня - ще потрібен час.

Цуцкірідзе 7 листопада зустрівся з батьками школяра та громадськістю Прилук і наголосив, що пріоритетною версією слідства (передали до Головного слідчого управління Нацполіції) зараз є вбивство, а не нещасний випадок.

Загибель школяра в Прилуках: у поліції зробили важливу заяву

Загибель Дениса Чаленка у Прилуках - поліція продовжує розслідування (Фото: скріншот)

Так, раніше правоохоронці заявляли, що хлопчика збив потяг, хоча машиніст складу стверджував, що хлопець вже був мертвий та зі слідами численних гематом на тілі. Більше того, з ним зв'язувалися поліцейські та "рекомендували" змінити свідчення. Версія про нещасний випадок також викликала сумніви у медиків.

Як заявив заступник голови Нацполіції, слідчі дії по встановленню обставин загибелі Дениса Чаленка тривають. В рамках кримінального провадження призначено ряд експертиз, і для їх проведення потрібен час.

Мати загиблого школяра повідомила, що за нею стежать. У свою чергу Цуцкірідзе заявив про готовність надати жінці охорону.

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