Геймерам грозит необратимая потеря слуха. Врачи бьют тревогу

Геймерам, играющим в видеоигры слишком долго и слишком громко, грозят серьезные проблемы со здоровьем. Речь идет не только об ухудшении зрения, но и о необратимой потере слуха.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Sky News рассказывает, что именно и почему грозит геймерам, а также как уберечь свое здоровье.

Что и почему грозит геймерам

Согласно результатам 14 всемирных исследований с участием более 50 000 человек, проведенным группой экспертов из Всемирной организации здравоохранения и Университета Южной Каролины и опубликованным в медицинском журнале BMJ Public Health, уровень звука во время видеоигр часто превышает допустимые безопасные нормы.

Ученые отмечают, что геймеры при этом рискуют собственным здоровьем, ведь слишком громкие звуки угрожают:

необратимой потерей слуха

шумом в ушах

Риск усиливается еще и тем, что люди обычно играют в игры в течение длительного периода времени, тогда как громкие "импульсные" звуки (выстрелы, сирены, резкие звуки борьбы) высокой интенсивности оказывают негативное влияние на организм.

Беречь стоит не только глаза, но и слух (иллюстративное фото: pixabay.com)

Стоит ли бить тревогу

По мнению исследователей, ныне необходимо сделать больше для освещения рисков, существующих для геймеров, учитывая:

большое количество разнообразных игр и шутеров на рынке

длительное игровое время среди многих пользователей

особую популярность игр среди детей и подростков

"Выводы исследований свидетельствуют о том, что может возникнуть необходимость определить приоритетность мер и инициатив, сосредоточенных на образовании и осведомленности о рисках игр, которые могут способствовать безопасному прослушиванию среди геймеров", - подчеркнули они.

Кроме того, существует необходимость дополнительных исследований, чтобы способствовать безопасному игровому процессу среди взрослых и детей.

Развлечения должны быть безопасными (иллюстративное фото: pixabay.com)

Как уберечь здоровье

Для того чтобы уберечь собственное здоровье, эксперты советуют подходить к геймингу с "умом" и придерживаться ряда рекомендаций:

не играть в игры в течение слишком длительного времени

не включать звуки игры слишком громко (особенно в наушниках)

Допустимое время игры, по мнению ученых, зависит в частности от уровня громкости звука, измеряемого в децибелах (дБ):

звук на уровне 83 дБ позволяет более или менее безопасно играть в течение 20 часов в неделю

86 дБ - 10 часов в неделю

98 дБ - всего 38 минут в неделю

Для детей уровень шума должен быть еще ниже:

75 дБ в течение 40 часов в неделю

83 дБ на протяжении около 6,5 часов в неделю

98 дБ - всего 12 минут в неделю

Громкие звуки в наушниках - особенно опасны (иллюстративное фото: pixabay.com)

Опасны ли "бытовые шумы"

По словам исследователей, потеря слуха может быть спровоцирована повторным или длительным воздействием звуков на уровне более 85 дБ, что эквивалентно шуму, создаваемому блендером.

Данные британского Королевского национального института глухих людей (RNID) говорят о том, что безопасное влияние такого уровня шума составляет до 8 часов в день.

При этом другие "бытовые" звуки могут быть даже громче:

интенсивный трафик в городах - 88 дБ

пневматическая дрель - 91 дБ

звук живого концерта - 110 дБ

самолет, взлетающий на расстоянии около 100 метров - 130 дБ

В RNID добавили, что 140 дБ - это уровень звука, который вызывает боль у большинства людей, однако более низкие уровни также могут привести к дискомфорту (при этом интенсивность звука удваивается с каждым увеличением на 3 дБ).

"Помните, что в течение дня вы подвергаетесь влиянию многих различных звуков с мощностью 85 дБ или больше. При этом время воздействия увеличивается", - подытожили в благотворительной организации.