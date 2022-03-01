"Героїзм на війні буває різний": під Києвом кілька відчайдухів опікуються тваринами в зоопарку в оточенні ворога

Зоопарк 12 місяців, що під Демидовим Київської області, потребує допомоги. Там в російському оточенні лишилося кілька відчайдушних співробітників, які продовжують опікуватися тваринами незважаючи ні на що.
Про це розповів зоозахисник Андрій Плига на своїй сторінці у Facebook.
"Героїзм на війні буває різний. Maxim Kovalov та Alina Malynka залишилися в зоопарку 12 місяців біля Демидова і опікуються тваринами в повному російському оточенні, починаючи з другого дня вторгнення", - говориться в повідомленні.
На жаль, снарядом зруйнувало трансформатор в Козаровичах, і в зоопарку вже кілька днів нема світла.
Поки що рятуються генератором, проте дизель в ньому вже майже закінчився, їжа так само закінчується.
"Але ключове - це дизель. Щойно він закінчиться (сьогодні? завтра?) - вся колекція теплолюбних тварин приречена на смерть", - пише зоозахисник.
Наразі власник зоопарку шукає як знайти шляхи полагодити трансформатор.
"Можливо, мій пост допоможе розголосу. Я розумію що в країні, в якій сотнями гинуть люди, порятунок звірів відходить на третій план", - додав Андрій.
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