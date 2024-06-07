Таро-гороскоп на 8 июня: в субботу повезет Тельцам, а Овнам ждать беды

На субботу, 8 июня, карты Таро обещают непростой день для Овнов, а вот Тельцам можно ждать чудес и большого счастья.

Овен

Вам выпала карта "Девятка Мечей". В этот день вы можете пострадать из-за своей же неуверенности. Однако сдаваться и опускать руки точно не нужно. Если вы поддадитесь панике, беда не обойдет вас стороной.

Телец

Вам выпала карта "Девятка Кубков". В субботу вам очень повезет, вы сможете найти тот самый лучик света, который приведет к успеху. Двигайтесь вперед и не останавливайтесь на достигнутом.

Близнецы

Вам выпала перевернутая карта "Отшельник". Скорее всего, пришло время обратить внимание на знаки свыше. И если вы в чем-то сомневаетесь, то не спешите принимать решения. Дождитесь удачного момента.

Рак

Вам выпала карта "Башня". Это значит, что в субботу вы можете оказаться на пороге грандиозных перемен. И шансы на то, что все они будут лишь к лучшему, очень высоки. А потому готовьтесь к трансформациям и ничего не бойтесь.

Лев

Вам выпала карта "Семерка Мечей". 8 июня вам не стоит принимать все близко к сердцу. Постарайтесь отпустить ситуацию и не пытайтесь что-то изменить. Иногда нужно замедлиться и посмотреть, к чему приведут текущие события.

Дева

Вам выпала карта "Луна". Прислушивайтесь к своей интуиции и готовьтесь к неожиданным новостям. Не все они могут вас обрадовать. Однако если вы измените свое отношение к миру, то все окажется не таким плохим, как казалась изначально.

Весы

Вам выпала карта "Тройка Пентаклей". Позвольте себе немного отдохнуть. Не стоит взваливать на себя чужие обязанности и гнаться за мечтой, которой не суждено сбыться. Розовые очки могут искажать реальную картину.

Скорпион

Вам выпала карта "Четверка Кубков". В субботу проведите время с родственниками и не оставайтесь в одиночестве. Приятные беседы с людьми, которым вы доверяете, принесут немало позитива.

Стрелец

Вам выпала перевернутая карта "Восьмерка Пентаклей". А это значит, что вы можете испытать сильное разочарование. И если что-то вас не устраивает и даже демотивирует, пришло время что-то менять.

Козерог

Вам выпала карта "Императрица". В субботу поставьте свои чувства и личную жизнь на первое место. Говорите о том, чего хотите, делитесь планами и не бойтесь проявлять инициативу. Все получится.

Водолей

Вам выпала карта "Двойка Жезлов". Скорее всего, в этот день вам придется делать непростой выбор. И если сердце говорит одно, а разум - совершенно другое, постарайтесь взвесить все "за" и "против". Также вам может помочь дружеский совет.

Рыбы

Вам выпала карта "Сила". Откажитесь от того, что не приносит вам радость. Вы сможете расправить крылья и очень высоко взлететь, если найдете свой источник вдохновения.