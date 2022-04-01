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Окупанти знищують власну техніку, аби видати її за "підбиту українську" для фотозвіту

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П'ятниця 01 квітня 2022 12:10
Окупанти знищують власну техніку, аби видати її за "підбиту українську" для фотозвіту Фото: Знищений російський танк (t.me/zsuwar)
Автор: Світлана Мащенко

Російські окупанти самі знищують власну військову техніку, фотографують її і видають за підбиту українську, аби показати свої "успіхи" на пропагандистських російських каналах.

Про це свідчить перехоплена розмова, опублікована СБУ.

Судячи з розмови командира і підлеглого, російський "начальник" ставить своєму підлеглому завдання: зробити фото- та відеофіксацію "знищених мінометів".

"Спробували підірвати її (гаубицю. - Ред.), два кілограми заклали… Зараз міномети підірвемо. І треба в річку везти", - говорить підлеглий.

На що командир відповідає, що треба робити це швидше. Адже нагорі чекають фотографій "пушок, мінометів, бинтів, крові..."

В Службі безпеки України кажуть, що ворог користується схожістю нашої техніки заради запевнення росіян в успішності "спецоперації".

Цікаво, що навіть у цьому в окупанта виникають проблеми. Вони ніяк не можуть знищити власну гаубицю ані з гранатомету, ані вибухівкою.

Раніше ми публікували відео, на якому можна побачити, як виглядає "грізна армія ДНР".

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