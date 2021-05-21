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У Німеччині за шалені гроші продають авто "Нива": у чому його унікальність (фото)

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Німеччина, П'ятниця 21 травня 2021 20:40
У Німеччині за шалені гроші продають авто "Нива": у чому його унікальність (фото) Колаж РБК-Україна: у Німеччині продають унікальний автомобіль "Нива"
Автор: Styler

У Німеччині виставили на продаж унікальний екземпляр авто LADA 4x4 (Niva Legend). Автомобіль зроблений в кузові пікап, в який його перетворила місцева фірма.

Оголошення з'явилося на популярному онлайн-майданчику. Чому цей автомобіль такий дорогий, і як він виглядає - читайте в нашому матеріалі нижче.

У чому унікальність авто?

Як видно на фотографіях, "Ниві" переробили задню частину кузова, видалили двері і встановили нові бокові вікна з тонуванням.

Щоб вмістити невелику вантажну платформу, зварену зі сталевих листів, позашляховику розтягнули колісну базу.

Крім цього, у автомобіля з'явився багажник на даху і додаткові "люстри".

Також в цій "Ниві" стандартний 1,7-літровий бензиновий двигун, що розвиває 83 кінські сили і 129 Нм крутного моменту. Пару йому становить п'ятиступінчаста механічна коробка передач, Привід - повний.

До слова, автомобіль продають аж за 36 тис. доларів. За ці гроші можна купити хорошу іномарку.

У Німеччині за шалені гроші продають авто &quot;Нива&quot;: у чому його унікальність (фото)У Німеччині за шалені гроші продають авто &quot;Нива&quot;: у чому його унікальність (фото)У Німеччині за шалені гроші продають авто &quot;Нива&quot;: у чому його унікальність (фото)

Фото: "Нива", яку продають за 36 тис. доларів (ooyyo.com)

Як повідомляли раніше, у Києві продають легендарну Волгу 1955 року за 2,7 мільйона.

Нещодавно ми писали і про те, яку іномарку можна купити в Україні до 3 тис.доларів.

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