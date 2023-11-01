Гепатит А в Винницкой области: почему вспыхнул вирус и охватит ли он всю Украину

В результате вспышки гепатита А в Виннице и области заболели 174 человека. Источника заражения пока не удалось установить. Чтобы противодействовать распространению болезни, в регион направили более тысячи вакцин. Медики опасаются, что из-за миграции людей болезнь может распространиться на другие области. В частности, директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург заявила, что Киев находится в зоне риска.
О том, может ли Украину охватить эпидемия гепатита А и какие последствия вспышки болезни в Виннице, издание РБК-Украина расспросило врачей-инфекционистов.
"Вспышка, безусловно, может быть, потому что гепатит А - это РНК-содержащий вирус и в окружающей среде он сохраняется месяцами. Он устойчив к низким температурам и передается теми же путями, что и кишечные инфекции. Уничтожить его в природной среде невозможно", - объясняет врач-инфекционист высшей категории Юрий Сухов.
При этом он утверждает, что массового распространения вируса среди украинцев не будет.
"Большинство людей переболели этой инфекцией и сами об этом могут не знать, поэтому большой вспышки быть не может. Иммунитет в 99% случаях - пожизненный", - говорит врач.
Инфекционист Сергей Федоркив также считает, что вспышка гепатита А в Винницкой области не не приведет к эпидемии в стране.
"Потенциально такие вспышки могут быть в любом регионе нашей страны, если инфекционный агент попадет в водоемы и приведет к значительному количеству случаев среди закрытых коллективов в школах, садах, вузах. Эта вспышка не охватит всю страну, поэтому за это не нужно волноваться", - говорит Федоркив.
По его словам, данная ситуация заставит многих людей поинтересоваться качеством воды и продуктов у себя в регионе.
"О потенциальной угрозе другим соседним областям можно будет говорить, когда точно найдут источник инфекции", - говорит Федоркив.
При этом он отмечает, что исключить на 100% такую опасность нельзя, однако она сейчас не является серьезной для других областей.
"Надо следить динамично за развивающейся ситуацией и данными местного центра контроля и борьбы с инфекционными болезнями", - добавил Федоркив.
"Источника вспышки в Винницкой области не нашли. Иногда его достаточно трудно обнаружить. Но мы должны знать, что оно есть. И если взять пробы в колодцах, то в каком-то количестве будет возбудитель. Но чтобы произошло заражение, вирус должен попасть в организм и должна быть достаточная его доза. А для этого вода должна быть не кипяченая", - говорит Сухов.
Он отмечает, что гепатит А опасен из-за летальности, хотя она не высокая.
"Хронического гепатита не бывает, но есть затяжное течение. Это когда человек может болеть месяцами. Этот вирус бьет по всему организму. Главный орган-мишень - печень, но поражается не только она. Летальность и затяжное течение всегда связаны с какими-то проблемами в организме. Иногда о них человек сам не знает", - объясняет Сухов.
Инфекционист добавляет, что при заражении гепатитом врачи боятся именно осложнений.
"Почти всегда есть поражение поджелудочной железы. А если у человека уже были проблемы - диабет или воспаление поджелудочной - то будет плохо. Очень часто у взрослых после гепатита А развивается дискинезия желчных путей (нарушение тонуса. - Ред.). Также может быть поражение нервной системы - человек будет в подавленном состоянии", - добавляет Сухов.
Также он отмечает, что количество безжелтушных форм гепатита А - 4 случая из 5. Поэтому человек может даже не подозревать, что болеет именно гепатитом А. Иногда недуг имеет гриппоподобное течение, иногда проходит как кишечные инфекции.
"Прежде всего должна быть личная гигиена. Нужно мыть руки и следить за качеством воды и пищи. Надо кипятить воду. Потому что кроме гепатита А, есть еще брюшной тиф, который характерен для Карпат и Закарпатья, но его возбудители распространены по всей Украине. Чтобы уничтожить вирус, кипятить воду нужно до 5 минут. Если меньше - просто снизите потенциальную нагрузку вируса", - говорит Сухов.
Также он объясняет, что вакцинация является эффективным способом для защиты от инфекции. Но перед этим надо сдать кровь и проверить, болел ли человек гепатитом А. Такой анализ стоит приблизительно 360 грн.
"И если вы не болели, тогда стоит сделать вакцинацию. Через 3-4 месяца после прививки врачи сделают контроль, возник ли иммунитет. Он будет действовать 10 лет, хотя я бы советовал повторить вакцинацию через 5 лет", - говорит инфекционист.
Сухов отмечает, что вакцинацию от гепатита А есть в рекомендациях календаря прививок от Минздрава. Но у нас, как и в большинстве стран мира, она не обязательна, поскольку достаточно дорогая - примерно 40-50 долларов за дозу.
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