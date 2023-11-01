Гепатит А на Вінничині: чому спалахнув вірус і чи охопить він всю Україну

Чи може поширитись гепатит А на всю Україну

"Спалах безмовно може бути, бо гепатит А - це РНК-вмісний вірус і в навколишньому середовищі він зберігається місяцями. Він стійкий до низьких температур і передається тими ж шляхами, що й кишкові інфекції. Знищити його у природному середовищі неможливо", - пояснює лікар-інфекціоніст вищої категорії Юрій Сухов.

При цьому він стверджує, що масового поширення вірусу серед українців не буде.

"Більшість людей перехворіли на цю інфекцію і самі про це можуть не знати, тому великого спалаху бути не може. Імунітет у 99% випадків - пожиттєвий", - каже лікар.

Інфекціоніст Сергій Федорків також вважає, що спалах гепатиту А на Вінничині не спричинить епідемії у країні.

"Потенційно такі спалахи можуть бути в будь-якому регіоні нашої країни, якщо інфекційний агент потрапить у водойми та призведе до значної кількості випадків серед закритих колективів у школах, садках, ВНЗ. Цей спалах не охопить всю країну, тому за це не потрібно хвилюватися", - каже Федорків.

За його словами, дана ситуація змусить багато людей поцікавитися якістю води та продуктів у себе в регіоні.

"Про потенційну загрозу іншим сусіднім областям можна буде говорити, коли точно знайдуть джерело інфекції", - каже Федорків.

При цьому він наголошує, що виключити на 100% таку небезпеку не можна, проте вона зараз не є серйозною для інших областей.

"Треба стежити динамічно за ситуацією, що розвивається, та даними місцевого центру контролю та боротьби з інфекційними хворобами", - додав Федорків.

Чому виник спалах гепатиту А і чим він небезпечний

"Джерело спалаху на Вінничині не знайшли. Іноді його досить важко виявити. Але ми повинні знати, що воно є. І якщо взяти проби у колодязях, то в якій кількості буде збудник. Але щоб відбулося зараження, вірус має потрапити в організм і повинна бути достатня його доза. А для цього вода має бути не кип'ячена", - каже Сухов.

Він зазначає, що гепатит А небезпечний через летальність, хоч вона не є високою.

"Хронічного гепатиту не буває, але є затяжний перебіг. Це коли людина може хворіти місяцями. Цей вірус б'є по всьому організму. Головний орган-мішень - печінка, але вражається не тільки вона. Летальність та затяжний перебіг завжди пов'язаний із якимись проблемами в організмі. Інколи про них людина сама не знає", - пояснює Сухов.

Інфекціоніст додає, що при зараженні гепатитом лікарі бояться саме ускладнень.

"Майже завжди є ураження підшлункової залози. А якщо у людини вже були проблеми - діабет чи запалення підшлункової - то буде погано. Дуже часто у дорослих після гепатиту А розвивається дискінезія жовчних шляхів (порушення тонусу. - Ред.). Також може бути ураження нервової системи - людина буде у пригніченому стані", - додає Сухов.

Також він зазначає, що кількість безжовтяничних форм гепатиту А - 4 випадки із 5. Тому людина може навіть не підозрювати, що хворіє саме на гепатит А. Інколи недуга має грипоподібний перебіг, іноді проходить як кишкові інфекції.

Як українцям захиститись від гепатиту А

"Перш за все має бути особиста гігієна. Треба мити руки й стежити за якістю води та їжі. Треба кип'ятити воду. Бо крім гепатиту А, ще є черевний тиф, який характерний для Карпат і Закарпаття, але його збудники поширені по всій Україні. Щоб знищити вірус, кип'ятити воду треба до 5 хв. Якщо менше - просто знизите потенційне навантаження вірусу", - каже Сухов.

Також він пояснює, що вакцинація є ефективним способом захистить від інфекції. Але перед цим треба здати кров й перевірити, чи людина хворіла на гепатит А. Такий аналіз коштує приблизно 360 грн.

"І якщо ви не хворіли, тоді варто зробити вакцинацію. За 3-4 місяці після щеплення лікарі зроблять контроль, чи виник імунітет. Він діятиме 10 років, хоч я б радив повторити вакцинацію через 5 років", - говорить інфекціоніст.

Сухов зазначає, що вакцинація від гепатиту А є рекомендованою календарем щеплень від МОЗ. Але у нас, як і у більшості країн світу, вона не є обов'язковою, оскільки доволі дорога - приблизно 40-50 доларів за дозу.