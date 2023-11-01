Гепатит А на Вінничині: чому спалахнув вірус і чи охопить він всю Україну

Внаслідок спалаху гепатиту А у Вінниці та області захворіли 174 людини. Джерело зараження поки не вдалося встановити. Аби протидіяти поширенню хвороби, у регіон направили понад тисячу вакцин. Медики побоюються, що через міграцію людей, хвороба може поширитись на інші області. Зокрема, директорка департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург заявила, що Київ перебуває у зоні ризику.
Про те, чи може Україну охопити епідемія гепатиту А та які наслідки від спалаху хвороби у Вінниці, видання РБК-Україна розпитало лікарів-інфекціоністів.
"Спалах безмовно може бути, бо гепатит А - це РНК-вмісний вірус і в навколишньому середовищі він зберігається місяцями. Він стійкий до низьких температур і передається тими ж шляхами, що й кишкові інфекції. Знищити його у природному середовищі неможливо", - пояснює лікар-інфекціоніст вищої категорії Юрій Сухов.
При цьому він стверджує, що масового поширення вірусу серед українців не буде.
"Більшість людей перехворіли на цю інфекцію і самі про це можуть не знати, тому великого спалаху бути не може. Імунітет у 99% випадків - пожиттєвий", - каже лікар.
Інфекціоніст Сергій Федорків також вважає, що спалах гепатиту А на Вінничині не спричинить епідемії у країні.
"Потенційно такі спалахи можуть бути в будь-якому регіоні нашої країни, якщо інфекційний агент потрапить у водойми та призведе до значної кількості випадків серед закритих колективів у школах, садках, ВНЗ. Цей спалах не охопить всю країну, тому за це не потрібно хвилюватися", - каже Федорків.
За його словами, дана ситуація змусить багато людей поцікавитися якістю води та продуктів у себе в регіоні.
"Про потенційну загрозу іншим сусіднім областям можна буде говорити, коли точно знайдуть джерело інфекції", - каже Федорків.
При цьому він наголошує, що виключити на 100% таку небезпеку не можна, проте вона зараз не є серйозною для інших областей.
"Треба стежити динамічно за ситуацією, що розвивається, та даними місцевого центру контролю та боротьби з інфекційними хворобами", - додав Федорків.
"Джерело спалаху на Вінничині не знайшли. Іноді його досить важко виявити. Але ми повинні знати, що воно є. І якщо взяти проби у колодязях, то в якій кількості буде збудник. Але щоб відбулося зараження, вірус має потрапити в організм і повинна бути достатня його доза. А для цього вода має бути не кип'ячена", - каже Сухов.
Він зазначає, що гепатит А небезпечний через летальність, хоч вона не є високою.
"Хронічного гепатиту не буває, але є затяжний перебіг. Це коли людина може хворіти місяцями. Цей вірус б'є по всьому організму. Головний орган-мішень - печінка, але вражається не тільки вона. Летальність та затяжний перебіг завжди пов'язаний із якимись проблемами в організмі. Інколи про них людина сама не знає", - пояснює Сухов.
Інфекціоніст додає, що при зараженні гепатитом лікарі бояться саме ускладнень.
"Майже завжди є ураження підшлункової залози. А якщо у людини вже були проблеми - діабет чи запалення підшлункової - то буде погано. Дуже часто у дорослих після гепатиту А розвивається дискінезія жовчних шляхів (порушення тонусу. - Ред.). Також може бути ураження нервової системи - людина буде у пригніченому стані", - додає Сухов.
Також він зазначає, що кількість безжовтяничних форм гепатиту А - 4 випадки із 5. Тому людина може навіть не підозрювати, що хворіє саме на гепатит А. Інколи недуга має грипоподібний перебіг, іноді проходить як кишкові інфекції.
"Перш за все має бути особиста гігієна. Треба мити руки й стежити за якістю води та їжі. Треба кип'ятити воду. Бо крім гепатиту А, ще є черевний тиф, який характерний для Карпат і Закарпаття, але його збудники поширені по всій Україні. Щоб знищити вірус, кип'ятити воду треба до 5 хв. Якщо менше - просто знизите потенційне навантаження вірусу", - каже Сухов.
Також він пояснює, що вакцинація є ефективним способом захистить від інфекції. Але перед цим треба здати кров й перевірити, чи людина хворіла на гепатит А. Такий аналіз коштує приблизно 360 грн.
"І якщо ви не хворіли, тоді варто зробити вакцинацію. За 3-4 місяці після щеплення лікарі зроблять контроль, чи виник імунітет. Він діятиме 10 років, хоч я б радив повторити вакцинацію через 5 років", - говорить інфекціоніст.
Сухов зазначає, що вакцинація від гепатиту А є рекомендованою календарем щеплень від МОЗ. Але у нас, як і у більшості країн світу, вона не є обов'язковою, оскільки доволі дорога - приблизно 40-50 доларів за дозу.
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