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Вспышка гепатита А в Винницкой области: Киев находится в зоне потенциальной опасности

Киев, Вторник 31 октября 2023 17:01
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Вспышка гепатита А в Винницкой области: Киев находится в зоне потенциальной опасности Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Киев находится в зоне потенциальной опасности из-за вспышки гепатита А в Винницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Департамента здравоохранения КГГА Валентину Гинзбург.

Есть риски для Киева

"Вспышка гепатита А в Винницкой области для киевлян является основанием усилить личный контроль за собственной инфекционной безопасностью", - говорится в заявлении.

Она отметила, что риск распространенности этой болезни в столице прежде всего связан с миграцией населения между Киевской и Винницкой областями. А поскольку источником инфекции является больной человек, который выделяет возбудитель, Киев находится в зоне потенциальной опасности.

По словам директора Департамента, для эффективного предотвращения заболеваемости в столице горожане должны быть осведомлены об этой болезни, путях ее передачи и первых симптомах.

Как снизить риск заражения

Гинзбург рассказала, что, придерживаясь достаточно простых, но эффективных правил, можно значительно снизить для себя риск заражения гепатитом А.

Для этого необходимо очень внимательно следить за гигиеной рук - тщательно мыть их перед приготовлением и употреблением пищи, после посещения уборной, возвращения с прогулки, поездок, пребывания в общественном транспорте и тому подобное.

Вода для питья должна быть бути бути бутилированной или кипяченой, посуда - хорошо вымытой. Нельзя пить из одного стакана с другим человеком, "пробовать" блюда из его тарелки, использовать одну ложку, вилку без предварительного мытья.

Что известно о гепатите А

Вирусный гепатит А (болезнь Боткина) - это острая инфекционная болезнь с фекально-оральным механизмом передачи, с преимущественным поражением печени и пищеварительного канала. Вирус гепатита А передается от человека к человеку бытовым путем.

Чаще всего инфицирование происходит во время путешествий и отдыха - когда возникают трудности с соблюдением правил личной гигиены, употребляется вода из непроверенных источников. Так же велик риск заражения во время бытовых контактов - в семье и коллективах.

Гепатит А в Виннице и области

Напомним, ранее стало известно, что в Винницкой общине выявили более 100 случаев заболевания гепатитом А.

Позже главный санврач Игорь Кузин отметил, что такое количество заболеваний - это чрезвычайная ситуация областного масштаба.

30 октября стало известно, что в Винницкой области гепатит А начал регистрировать не только в областном центре, но и в других населенных пунктах.

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Киев Винница Киевская область Винницкая область Гепатит А
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