Генерал-ничтожество. Командующий ВДВ Теплинский изменял жене с любовницей: новые детали

История скандально известного российского генерала Михаила Теплинского, который раньше "прославился" благодаря любовным похождениям жены с его родным братом, нашла продолжение.

Благодаря очередной порции переписок, предоставленных РБК-Украина (проект Styler) источниками в хакерских кругах, нам удалось узнать еще более пикантные подробности из жизни Теплинского. А именно то, что в течении последних лет генерал изменял жене с любовницей, моложе него на 15 лет.

Речь идет о 39-летней Диане Богатыревой из Ростова, с которой командующий ВДВ РФ крутил роман на протяжении 2018-2023 годов. Но по каким-то причинам генерал, который был близок к разводу, в последний момент дал заднюю и вернулся к жене.

Вся эта история является показательной, ведь демонстрирует, казалось бы, храброго военачальника как робкого и ничтожного человека, который не способен до конца стоять на своем.

39-летняя любовница генерала Теплинского Диана Богатырева (фото из соцсетей)

Судя по переписке в Instagram, жена Теплинского в январе 2021 года жаловалась его родному брату Дмитрию на "сложный жизненный период". О романе мужа Наталья узнала случайно, увидев на его ноутбуке сообщение от любовницы.

Через несколько недель брат генерала опять поинтересовался у Натальи, как у нее дела. Последняя ответила, что через чувства к Теплинскому "полностью потеряла себя".

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В феврале 2021 года Дмитрий Теплинский встречался со своим братом и решил рассказать об этом Наталье.

Жена генерала призналась, что узнала от других людей о намерении мужа перевестись по службе в Москву.

На что брат с удивлением отметил, что Михаил ни словом не обмолвился об этом.

"Я общался как с чужим человеком! Треш", - возмутился Дмитрий.

Через три месяца ситуация никак не изменилась. Об этом свидетельствует очередная переписка Натальи и Дмитрия Теплинских. Брат генерала советует Наталье начинать строить "новое будущее".

"Ничего не изменить. Есть только ты, чудесные дети и твое новое будущее. Все остальное самообман", - утверждает брат генерала.

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Дальше история переписок о любовнице прерывается и возобновляется в феврале 2022 года - еще до полномасштабного вторжения России в Украину.

Теплинская признается пользователю под ником "Немного тщетности бытия", что ее муж после двадцати лет брака подал заявление на развод.

О намерении развестись с женой генерал заявил в конце 2020 года и даже подготовил соответствующие документы. Но уже через несколько месяцев он почему-то передумал и забрал заявление, хотя продолжал крутить роман на стороне.

В какой-то момент в отношениях Теплинского с женой произошло потепление. Уже в апреле 2022 года Наталья писала знакомой, что муж впервые за последние два с половиной месяца позвонил ей на "пару минут".

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В конце концов Теплинский порвал с любовницей. Об этом свидетельствует фото Дианы Богатыревой в свадебном платье, опубликованное в "ВКонтакте" в марте 2023-го. Также она официально сменила фамилию на "Скворцову".

Похоже, что в свои 50+ Теплинский переживает типичный кризис среднего возраста. Именно в этом возрасте российских мужчин часто тянет "налево".

Но что интересно: среди нескольких путей развития событий в этой ситуации генерал избрал самый ничтожный: сперва пошел на поводу в любовницы, подав на развод, а потом вернулся к супруге, поджав хвост.

Что тут сказать: путь "истинного" воина, а точнее генерала-ничтожества.

Любовница генерала Теплинского в 2023 году начала новую жизнь - без генерала (скриншот)