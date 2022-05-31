Газована вода, желатин і навіть яблука: чим замінити яйця у випічці

Чому яйця використовують у випічці?

У випічці яйця служать для кількох цілей. Вони сприяють структурі, кольору, смаку та консистенції хлібобулочних виробів наступними способами:

Зв'язують. Яйця допомагають поєднувати інгредієнти та утримувати їх разом. Це надає їжі потрібної структури.

Піднімають. Яйця під час збивання утворюють бульки, які розширюються під час нагрівання. Це допомагає стравам набухнути або піднятися, надаючи випічці повітряну текстуру.

Вологість. Рідина з яєць вбирається в інші інгредієнти в рецепті, що сприяє доданню вологи в готовий продукт.

Смак і зовнішній вигляд. Яйця допомагають підсилити смак інших інгредієнтів, а також сприяють покращенню смаку випічки і сприяють утворенню золотисто-коричневої корочки.

Чим замінити яйця

Яблучне пюре, виготовлене з варених яблук. Його часто підсолоджують або приправляють іншими спеціями, такими як мускатний горіх і кориця.

Бананове пюре. Єдиним недоліком випічки з бананами є те, що ваш готовий продукт може мати м’який банановий смак.

Пюре з гарбуза та авокадо також працюють і можуть не так сильно вплинути на смак.

1/4 склянки (близько 65 грамів) фруктового (овочевого) пюре може замінити яйце в більшості рецептів. Ця заміна найкраще підходить для тортів, кексів, брауні та швидкого хліба.

Мелене насіння льону або насіння чіа. Вони містять багато омега-3 жирних кислот, клітковини та інших унікальних рослинних сполук. Щоб замінити одне яйце, збийте 1 столову ложку (7 грамів) меленого насіння чіа або лляного насіння з 3 столовими ложками (45 грамів) води до повного вбирання та загустіння.

Оскільки випічка може отримати горіховий присмак, найкраще вона підходить для таких продуктів, як млинці, вафлі, кекси, хліб і печиво.

Оцет і харчова сода. Змішування 1 чайної ложки (7 грамів) харчової соди з 1 столовою ложкою (15 грамів) оцту може замінити 1 яйце в більшості рецептів.

При змішуванні оцет і харчова сода починають хімічну реакцію, яка утворює вуглекислий газ і воду, що робить випічку легкою і повітряною. Ця заміна найкраще підходить для тортів, кексів і швидкого хліба.

Йогурт. Найкраще використовувати звичайний йогурт, оскільки ароматизовані та підсолоджені сорти можуть змінити смак вашого рецепту.

Ви можете використовувати 1/4 склянки (60 грамів) йогурту на кожне яйце, яке потрібно замінити. Ця заміна найкраще підходить для кексів, тортів і кексів.

Горіхове масло. Зокрема, арахісове, кешью або мигдальне масло також можна використовувати для заміни яєць у більшості рецептів. Щоб замінити одне яйце, використовуйте 3 столові ложки (60 грамів) горіхового масла.

Це може вплинути на смак вашого готового продукту, і його найкраще використовувати в брауні, млинцях і печиво.

Газована вода. Вона може додати вологи, а також діє як чудовий розпушувач. Карбонізація затримує бульбашки повітря, які допомагають зробити готовий продукт легким і пухнастим.

Ви можете замінити кожне яйце 1/4 склянки (60 грамів) газованої води. Ця заміна відмінно підходить для тортів, кексів і швидкого хліба.

Агар-агар або желатин. Желатин є желюючим агентом, який чудово замінює яйця. Однак желатин - це тваринний білок, який зазвичай отримують з колагену свиней і корів. Якщо ви уникаєте продуктів тваринного походження, агар-агар - це веганська альтернатива, отримана з морських водоростей.

Щоб замінити 1 яйце, розчиніть 1 столову ложку (близько 9 грамів) желатину в 1 столовій ложці (15 грамів) холодної води. Потім змішайте 2 столові ложки (30 грамів) окропу до утворення піни.

Ви можете використовувати 1 столову ложку (9 грамів) порошку агар-агару, змішаного з 1 столовою ложкою (15 грамів) води, щоб замінити 1 яйце.

Жодна з цих замін не вплине на смак вашого готового продукту, але вони можуть створити трохи жорсткішу текстуру.