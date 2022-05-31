Газована вода, желатин і навіть яблука: чим замінити яйця у випічці

Існує ряд причин, через які ви можете відмовлятися від курячих яєць у своєму раціоні - вегетаріанство, алергія, ви просто не любите яйця, хочете спекти печиво/тортик/кекс, але за яйцями в магазин йти вже запізно. Як же замінити й випічці цей продукт?
Про це пише HealthLine.
У випічці яйця служать для кількох цілей. Вони сприяють структурі, кольору, смаку та консистенції хлібобулочних виробів наступними способами:
Яблучне пюре, виготовлене з варених яблук. Його часто підсолоджують або приправляють іншими спеціями, такими як мускатний горіх і кориця.
Бананове пюре. Єдиним недоліком випічки з бананами є те, що ваш готовий продукт може мати м’який банановий смак.
Пюре з гарбуза та авокадо також працюють і можуть не так сильно вплинути на смак.
1/4 склянки (близько 65 грамів) фруктового (овочевого) пюре може замінити яйце в більшості рецептів. Ця заміна найкраще підходить для тортів, кексів, брауні та швидкого хліба.
Мелене насіння льону або насіння чіа. Вони містять багато омега-3 жирних кислот, клітковини та інших унікальних рослинних сполук. Щоб замінити одне яйце, збийте 1 столову ложку (7 грамів) меленого насіння чіа або лляного насіння з 3 столовими ложками (45 грамів) води до повного вбирання та загустіння.
Оскільки випічка може отримати горіховий присмак, найкраще вона підходить для таких продуктів, як млинці, вафлі, кекси, хліб і печиво.
Оцет і харчова сода. Змішування 1 чайної ложки (7 грамів) харчової соди з 1 столовою ложкою (15 грамів) оцту може замінити 1 яйце в більшості рецептів.
При змішуванні оцет і харчова сода починають хімічну реакцію, яка утворює вуглекислий газ і воду, що робить випічку легкою і повітряною. Ця заміна найкраще підходить для тортів, кексів і швидкого хліба.
Йогурт. Найкраще використовувати звичайний йогурт, оскільки ароматизовані та підсолоджені сорти можуть змінити смак вашого рецепту.
Ви можете використовувати 1/4 склянки (60 грамів) йогурту на кожне яйце, яке потрібно замінити. Ця заміна найкраще підходить для кексів, тортів і кексів.
Горіхове масло. Зокрема, арахісове, кешью або мигдальне масло також можна використовувати для заміни яєць у більшості рецептів. Щоб замінити одне яйце, використовуйте 3 столові ложки (60 грамів) горіхового масла.
Це може вплинути на смак вашого готового продукту, і його найкраще використовувати в брауні, млинцях і печиво.
Газована вода. Вона може додати вологи, а також діє як чудовий розпушувач. Карбонізація затримує бульбашки повітря, які допомагають зробити готовий продукт легким і пухнастим.
Ви можете замінити кожне яйце 1/4 склянки (60 грамів) газованої води. Ця заміна відмінно підходить для тортів, кексів і швидкого хліба.
Агар-агар або желатин. Желатин є желюючим агентом, який чудово замінює яйця. Однак желатин - це тваринний білок, який зазвичай отримують з колагену свиней і корів. Якщо ви уникаєте продуктів тваринного походження, агар-агар - це веганська альтернатива, отримана з морських водоростей.
Щоб замінити 1 яйце, розчиніть 1 столову ложку (близько 9 грамів) желатину в 1 столовій ложці (15 грамів) холодної води. Потім змішайте 2 столові ложки (30 грамів) окропу до утворення піни.
Ви можете використовувати 1 столову ложку (9 грамів) порошку агар-агару, змішаного з 1 столовою ложкою (15 грамів) води, щоб замінити 1 яйце.
Жодна з цих замін не вплине на смак вашого готового продукту, але вони можуть створити трохи жорсткішу текстуру.
Раніше ми писали про фрукт, який здатен замінити три яйця.
Також повідомлялося, в чому різниця між розпушувачем та содою.