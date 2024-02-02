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Гайтана показала архивное фото из Крыма: как выглядела певица 31 год назад

Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Гайтана решила немного поностальгировать. Так, звезда обнародовала фото, сделанное в Крыму, когда она была еще совсем юной.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Как выглядела Гайтана 31 год назад

На фотографии, которую артистка разместила в своих соцсетях, улыбающаяся знаменитость позирует 13-летней рядом с собачкой.

По словам певицы, снимок был сделан в Алуште. Тогда она вместе с музыкальным ансамблем поехала отдыхать на море.

Гайтана в юности (фото: instagram.com/gaitanamusic)

"Когда я смотрю на это фото, во мне, кажется, расцветают цветы. Ощущение счастья от воспоминаний об отдыхе вместе с друзьями, репетиции, выступления, дискотеки, первая любовь, невероятное теплое море, ощущение безопасности...", - поделилась Гайтана.

"Добрые люди во всем мире, я так хочу, чтобы взрослые и дети имели счастливые воспоминания, чтобы настоящее было безопасным и мирным, а будущее - радостным и светлым. Потому что солнце нам сияет", - добавила она.

Напомним, недавно певица поделилась с поклонниками радостной новостью, что после длительной паузы возвращается на сцену.

Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Артистка призналась, что ушла от музыкального лейбла Lavina Music, с которым выпускала песни с 2003 года.

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