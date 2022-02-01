Гайка застрягла на пальці: у Миколаєві провели спецоперацію з порятунку 9-літнього хлопчика

Вчора, 31 січня, в Миколаєві в одній родині стався неприємний інцидент. Дев'ятирічний хлопчик грався з гайкою, надів її на палець і не міг зняти.

Все ж було прийнято рішення телефонувати рятувальникам. Співробітники ДСНС обережно, за допомогою підручних засобів, розпиляли гайку і зняли її з пальця дитини.

Спочатку батьки дитини спробували самостійно зняти гайку з пальця сина, але нічого не виходило, незважаючи на те, що вони пробували різні способи.

Нагадаємо, у Дніпрі 7-річний хлопчик просунув руку в батарею опалення і не міг самостійно її витягнути. Батькам також довелося звертатися за допомогою до рятувальників.

Лікоть дитини виявився затиснутим між секціями чавунної батареї. Щоб звільнити хлопчика з пастки рятувальники намилили йому руку і таким чином витягли кінцівку.

Ми також писали про те, що в Києві чоловік надів гайку на статевий орган і не міг її самостійно зняти. Медики відвезли його в лікарню на Петра Запорожця, але лікарі виявилися безсилі.

Довелося звертатися за допомогою до рятувальників. За допомогою болгарки гайку вдалося розпиляти. При цьому, за словами рятувальників, чоловік не отримав ніяких каліцтв і навіть подряпин.