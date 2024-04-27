Гастроэнтеролог рассказал, действительно ли нужно есть суп, чтобы быть здоровым
Всем в детстве родители говорили, что суп обязательно должен находиться в рационе человека. Однако, как оказалось, чтобы быть здоровым, есть такое блюдо часто не обязательно.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу гастроэнтеролога Станислава Кравчука.
Нужно ли часто есть суп
По словам врача, суп - не обязательная составляющая рациона человека.
"Подносить супы к небесам не стоит", - добавил он.
Как оказалось, не обязательно есть редкие блюда каждый день или как первое, то есть обязательную составляющую обеда.
Все потому, что чрезмерное количество жидкого блюда может растянуть живот и вызвать дискомфорт, рефлюкс, который может сопровождать изжогой. А такое состояние достаточно неприятное.
Есть жидкую пищу стоит только в умеренных количествах и тогда, когда вам этого хочется.
Первые блюда часто помогают выстроить правильный обмен веществ в организме и создать идеальную пищевую карту. Простейшие эксперименты с рационом помогут вам определить, обязательно есть суп каждый день.
Важно помнить, что хорош тот рацион, который наиболее полноценно отвечает на запросы вашего организма и жизненных потребностей.
Как правильно варить суп
Если реденького все же хочется, то суп нужно варить правильно:
- варить обязательно на качественном свежем мясе
- суп должен быть не очень горячим и не слишком холодным;
- нежелательно, чтобы первое блюдо было острым
- во время варки супов избегайте приправ, содержащих химические пищевые добавки, быстрорастворимых супов из пакетиков.
- обязательно дважды сливать бульон, потому что в мясе могут быть антибиотики
- супы должны быть густые и содержать много овощей
- обязательно подайте еще миску салата, потому что все же это жидкие блюда и потому не будут давать долго "сытость"
- сухари особенно подходят к супам пюре
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