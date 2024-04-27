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Гастроэнтеролог рассказал, действительно ли нужно есть суп, чтобы быть здоровым

Суббота 27 апреля 2024 12:58
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Гастроэнтеролог рассказал, действительно ли нужно есть суп, чтобы быть здоровым Действительно ли полезно есть суп (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Всем в детстве родители говорили, что суп обязательно должен находиться в рационе человека. Однако, как оказалось, чтобы быть здоровым, есть такое блюдо часто не обязательно.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу гастроэнтеролога Станислава Кравчука.

Нужно ли часто есть суп

По словам врача, суп - не обязательная составляющая рациона человека.

"Подносить супы к небесам не стоит", - добавил он.

Как оказалось, не обязательно есть редкие блюда каждый день или как первое, то есть обязательную составляющую обеда.

Все потому, что чрезмерное количество жидкого блюда может растянуть живот и вызвать дискомфорт, рефлюкс, который может сопровождать изжогой. А такое состояние достаточно неприятное.

Есть жидкую пищу стоит только в умеренных количествах и тогда, когда вам этого хочется.

Первые блюда часто помогают выстроить правильный обмен веществ в организме и создать идеальную пищевую карту. Простейшие эксперименты с рационом помогут вам определить, обязательно есть суп каждый день.

Важно помнить, что хорош тот рацион, который наиболее полноценно отвечает на запросы вашего организма и жизненных потребностей.

Как правильно варить суп

Если реденького все же хочется, то суп нужно варить правильно:

  • варить обязательно на качественном свежем мясе
  • суп должен быть не очень горячим и не слишком холодным;
  • нежелательно, чтобы первое блюдо было острым
  • во время варки супов избегайте приправ, содержащих химические пищевые добавки, быстрорастворимых супов из пакетиков.
  • обязательно дважды сливать бульон, потому что в мясе могут быть антибиотики
  • супы должны быть густые и содержать много овощей
  • обязательно подайте еще миску салата, потому что все же это жидкие блюда и потому не будут давать долго "сытость"
  • сухари особенно подходят к супам пюре

Раньше мы сообщали, как сделать суп сытным без мяса.

Также мы писали, когда нужно солить суп, чтобы он получился вкусным.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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