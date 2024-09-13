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Сохранят молодость и здоровье кожи: гастроэнтеролог назвала 10 полезных продуктов

Какие продукты полезны для здоровья кожи (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Иметь чистую и здоровую кожу - это не просто желание, а абсолютная необходимость. Полезные продукты помогут подольше сохранить молодость, упругость кожи лица и тела.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу гастроэнтеролога Евгении Белинской.

Какие продукты есть

По словам врача, молодость и красота кожи в первую очередь зависит от парильного ухода и питания. В частности, следует иметь следующие 10 продуктов в рационе:

  • авокадо - богат полезными жирами и витамином Е, влияет на увлажнение кожи и помогает в борьбе с ее старением
  • орехи - особенно миндаль и грецкие орехи содержат витамин Е, антиоксиданты и омега-3, защищающие кожу от повреждений
  • красная рыба (лосось, тунец, сардины) - богатые омега-3 жирными кислотами, которые влияют на увлажнение кожи и уменьшают воспаление
  • ягоды (черника, малина, клубника) - содержат антиоксиданты, которые защищают кожу от свободных радикалов
  • морковь - источник бета-каротина, который помогает поддерживать кожу сияющей и здоровой
  • зеленые листовые овощи (шпинат, капуста) - богаты витаминами А, С и К, способствуют регенерации кожи и уменьшают воспаление
  • томаты - содержат ликопин, который защищает кожу от солнечных лучей и улучшает ее тонус
  • зеленый чай - богатый полифенолами, которые защищают кожу от повреждений и поддерживают ее эластичность
  • темный шоколад с высоким содержанием какао - содержит антиоксиданты, защищающие кожу и улучшающие ее текстуру
  • семена чиа и льна - источник омега-3 жирных кислот, но уже альфа-линоленовой, которая способствует увлажнению и эластичности кожи

Употребление этих продуктов поможет сохранить здоровый вид кожи. Однако важно помнить, что питание не заменит качественного ухода и своевременного лечения болезней, если они есть

Как очищать кожу

Для очищения кожи лучше всего подходит душ умеренной температуры. Чтобы снять усталость и взбодриться принимают прохладный или контрастный душ.

Душ нужно принимать каждый день. Если у вас нормальная и жирная кожа, пользуйтесь мылом или гелем для душа.

Чтобы поддерживать кожу в хорошем состоянии, необходимо регулярно проводить ее глубокую очистку - пилинг. Это способствует удалению ороговевшего слоя, стимулируя тем самым процесс клеточного обновления, улучшает проникновение в кожу увлажняющих и питательных средств, делает ее гладкой.

Умывайте лицо только прохладной водой. Горячая вода при контакте с кожей лица может оставлять нежелательные покраснения, к тому же она отлично вскрывает поры.

Для очищения кожи совсем не обязательно использовать агрессивные средства. Нежное умывание гелем, пенкой или молочком прекрасно очистит кожу от загрязнений и пыли. Для глубокого очищения от жира и макияжа идеально подойдут гидрофильные масла. При выборе средства для умывания обратите внимание на продукты без сульфатов, чтобы не нарушить естественный уровень Ph кожи.

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