Сохранят молодость и здоровье кожи: гастроэнтеролог назвала 10 полезных продуктов

Иметь чистую и здоровую кожу - это не просто желание, а абсолютная необходимость. Полезные продукты помогут подольше сохранить молодость, упругость кожи лица и тела.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу гастроэнтеролога Евгении Белинской.
По словам врача, молодость и красота кожи в первую очередь зависит от парильного ухода и питания. В частности, следует иметь следующие 10 продуктов в рационе:
Употребление этих продуктов поможет сохранить здоровый вид кожи. Однако важно помнить, что питание не заменит качественного ухода и своевременного лечения болезней, если они есть
Для очищения кожи лучше всего подходит душ умеренной температуры. Чтобы снять усталость и взбодриться принимают прохладный или контрастный душ.
Душ нужно принимать каждый день. Если у вас нормальная и жирная кожа, пользуйтесь мылом или гелем для душа.
Чтобы поддерживать кожу в хорошем состоянии, необходимо регулярно проводить ее глубокую очистку - пилинг. Это способствует удалению ороговевшего слоя, стимулируя тем самым процесс клеточного обновления, улучшает проникновение в кожу увлажняющих и питательных средств, делает ее гладкой.
Умывайте лицо только прохладной водой. Горячая вода при контакте с кожей лица может оставлять нежелательные покраснения, к тому же она отлично вскрывает поры.
Для очищения кожи совсем не обязательно использовать агрессивные средства. Нежное умывание гелем, пенкой или молочком прекрасно очистит кожу от загрязнений и пыли. Для глубокого очищения от жира и макияжа идеально подойдут гидрофильные масла. При выборе средства для умывания обратите внимание на продукты без сульфатов, чтобы не нарушить естественный уровень Ph кожи.
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