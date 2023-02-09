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Тушили огонь своими силами: в Киеве полицейские спасли троих детей из пожара

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Киев, Четверг 09 февраля 2023 16:41
Тушили огонь своими силами: в Киеве полицейские спасли троих детей из пожара В Киеве полицейские спасли детей с пожара (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве в Соломенском районе правоохранители спасли троих детей и их бабушку из задымленной квартиры. В помещении из-за неисправности электрической розетки произошло возгорание.

Об этом сообщили на странице патрульной полиции Киева в Telegram.

Где произошел пожар

В одной из многоэтажек на улице Вадима Гетьмана в квартире произошел пожар. Полицейские, когда получили вызов о пожаре, мгновенно прибыли на место.

В частности, поднявшись на нужный этаж, патрульные Богдан Лисовский и Роман Пасечник обнаружили в кухне разгорающееся открытое пламя.

Тогда инспекторы оперативно вывели из дома троих детей возрастом 1,5, 8 и 10 лет и их 63-летнюю бабушку.

Как тушили пожар

После того, как полицейские отвели детей на женщину на безопасное расстояние, вернулись в квартиру и начали тушить огонь самостоятельно.

Тушили огонь своими силами: в Киеве полицейские спасли троих детей из пожараПолицейские тушили пожар ведрами с водой (скриншот)

Через некоторое время к ним присоединились и спасатели.

Медики осмотрели детей и госпитализировали с подозрением на отравление угарным газом.

Тушили огонь своими силами: в Киеве полицейские спасли троих детей из пожара

Полицейские, которые спасли детей и бабушку из задымленной квартиры (скриншот)

Ранее мы сообщали, что полицейские спасли котят, которые "поселились" в днище авто. Инцидент произошел прямо на заправке.

Также в Киевской области правоохранители спасли мужчину, у которого произошел инсульт за рулем.

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