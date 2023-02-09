Гасили вогонь своїми силами: у Києві поліцейські врятували трьох дітей з пожежі
У Києві в Солом’янському районі правоохоронці врятували трьох дітей та їх бабусю із задимленої квартири. У помешканні через несправність електричної розетки сталося займання.
Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Києва у Telegram.
Де сталась пожежа
В одній із багатоповерхівок на вулиці Вадима Гетьмана у квартирі сталась пожежа. Поліцейські, коли отримали виклик про пожежу, миттю прибули на місце.
Зокрема, піднявшись на потрібний поверх, патрульні Богдан Лісовський й Роман Пасічник виявили в кухні відкрите полум'я, що розгоралось.
Тоді інспектори оперативно вивели з помешкання трьох дітей віком 1,5, 8 та 10 років та їхню 63-річну бабусю.
Як гасили пожежу
Після того, як поліцейські відвели дітей на жінку на безпечну відстань, то повернулись до квартири та почали гасити вогонь самостійно.
Поліцейські гасили пожежу відрами з водою (скриншот)
Через деякий час до них приєднались і рятувальники.
Медики оглянули дітей та госпіталізували з підозрою на отруєння чадним газом.
Поліцейські, які врятували дітей та бабусю з задимленої квартири (скриншот)
Раніше ми повідомляли, що поліцейські врятували кошенят, які "оселилися" у днищі авто. Інцидент стався просто на заправці.
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