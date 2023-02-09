ua ru
Чт, 09 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Гасили вогонь своїми силами: у Києві поліцейські врятували трьох дітей з пожежі

Новость на русском →
Київ, Четвер 09 лютого 2023 16:41
Гасили вогонь своїми силами: у Києві поліцейські врятували трьох дітей з пожежі У Києві поліцейські врятували дітей з пожежі (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві в Солом’янському районі правоохоронці врятували трьох дітей та їх бабусю із задимленої квартири. У помешканні через несправність електричної розетки сталося займання.

Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Києва у Telegram.

Де сталась пожежа

В одній із багатоповерхівок на вулиці Вадима Гетьмана у квартирі сталась пожежа. Поліцейські, коли отримали виклик про пожежу, миттю прибули на місце.

Зокрема, піднявшись на потрібний поверх, патрульні Богдан Лісовський й Роман Пасічник виявили в кухні відкрите полум'я, що розгоралось.

Тоді інспектори оперативно вивели з помешкання трьох дітей віком 1,5, 8 та 10 років та їхню 63-річну бабусю.

Як гасили пожежу

Після того, як поліцейські відвели дітей на жінку на безпечну відстань, то повернулись до квартири та почали гасити вогонь самостійно.

Гасили вогонь своїми силами: у Києві поліцейські врятували трьох дітей з пожежіПоліцейські гасили пожежу відрами з водою (скриншот)

Через деякий час до них приєднались і рятувальники.

Медики оглянули дітей та госпіталізували з підозрою на отруєння чадним газом.

Гасили вогонь своїми силами: у Києві поліцейські врятували трьох дітей з пожежі

Поліцейські, які врятували дітей та бабусю з задимленої квартири (скриншот)

Раніше ми повідомляли, що поліцейські врятували кошенят, які "оселилися" у днищі авто. Інцидент стався просто на заправці.

Також у Київській області правоохоронці врятували чоловіка, у якого стався інсульт за кермом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ поліцейські Пожежа огонь