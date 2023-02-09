Гасили вогонь своїми силами: у Києві поліцейські врятували трьох дітей з пожежі

У Києві в Солом’янському районі правоохоронці врятували трьох дітей та їх бабусю із задимленої квартири. У помешканні через несправність електричної розетки сталося займання.

Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Києва у Telegram .

Де сталась пожежа

В одній із багатоповерхівок на вулиці Вадима Гетьмана у квартирі сталась пожежа. Поліцейські, коли отримали виклик про пожежу, миттю прибули на місце.

Зокрема, піднявшись на потрібний поверх, патрульні Богдан Лісовський й Роман Пасічник виявили в кухні відкрите полум'я, що розгоралось.

Тоді інспектори оперативно вивели з помешкання трьох дітей віком 1,5, 8 та 10 років та їхню 63-річну бабусю.

Як гасили пожежу

Після того, як поліцейські відвели дітей на жінку на безпечну відстань, то повернулись до квартири та почали гасити вогонь самостійно.

Поліцейські гасили пожежу відрами з водою (скриншот)

Через деякий час до них приєднались і рятувальники.

Медики оглянули дітей та госпіталізували з підозрою на отруєння чадним газом.

Поліцейські, які врятували дітей та бабусю з задимленої квартири (скриншот)