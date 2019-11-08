Гаррі і Меган заговорили про другу дитину: усі подробиці

Під час зустрічі з військовими сім'ями принц Гаррі разом з дружиною Меган Маркл, які виховують 6-місячного сина Арчі, запитали інших батьків, як це – народити другу дитину. Про це пише видання People.

"Гаррі дійсно був дуже зацікавлений в тому, як йдуть справи з другою дитиною, тому що у нас обох є старші діти", - сказала Сьюзі Стрінгфеллоу в інтерв'ю Forces Network.

Вона і ще один відвідувач, у якого є кілька дітей, щасливо базікали з королівським спадкоємцями про поповнення в сімействі.

"Ми намагалися переконати їх завести другу дитину", - сказала Стронгфеллоу.

Принц Гаррі, який відслужив 10 років в армії, визнав, наскільки важко для військових батьків перебувати далеко від дому.

"Це неймовірно важко. Я поважаю і захоплююся усіма, хто має з цим справу. Я не можу собі уявити, яке це - сумувати так довго, коли вони так швидко ростуть", - сказав принц.

Принц Гаррі, Меган Маркл, Арчі Харрісон з Десмондом Туту (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган також долучилася до розмов на тему виховання дітей. Коли вона зустріла групу маленьких дітей в громадському центрі Брум-Фарм у Віндзорі, Меган сказала одній маленькій дівчинці: "подивися на всі свої маленькі зуби! У Арчі тільки два зуби".

І Меган, і Гаррі нещодавно розповіли про напружене життя з новонародженою дитиною. Подружжя похвалили батьківські навички один одного під час однієї з поїздок в Африку, коли Меган називала Гаррі "найкращим батьком", а Гаррі відповів: "ні, вона найкраща мама".

Нагадаємо, що раніше принц Гаррі зробив гучне визнання про принцесу Діані.