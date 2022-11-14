Позорная ложь: в УЗ поставили точку в скандале с некорректным отношением к военному в поезде

Стали известны детали вопиющего инцидента в поезде "Интерсити" , где защитник Украины, возвращаясь с фронта, ехал в тамбуре якобы из-за того, что проводница выгнала военного по причине "неприятного запаха". На самом деле воин ВСУ покинул вагон после общения с неприятными пассажирами.

Он отметил, что подробности скандального случая выяснились после просмотра 5-часовой записи с камер наблюдения в поезде, разговора с железнодорожницей и общения с родными украинского бойца, которые прочитали некорректную версию событий в сети и прессе, и решили внести ясность.

"Очень досадно, что кто-то додумал, будто обидела или вывела в тамбур военного железнодорожница. Это не укладывалось в голове, и мы благодарны близким воина, что эту позорную ложь опровергли", - говорится в публикации.

Военный ВСУ ехал в поезде "Интерсити" в тамбуре (фото: instagram.com/liubaoligradska)

Подчеркивается, что работники УЗ не только с первых дней полномасштабного вторжения РФ активно помогают осуществлять эвакуационные рейсы, но также более 8 тысяч железнодорожников служат в рядах ВСУ, обороняют Украину от оккупантов на передовой.

"Стюарды наши доказали, что они не неженки - даже хрупкие девушки знают, что такое несколько суток на ногах без отдыха спасать и помогать. Поверьте, их неприятный запах не огорчит, разве что - неприятные люди, которые им ради хайпа приписали обиду нашего воина", - пишет Петровский.

Так, просмотрев многочасовые записи с камер в поезде стало ясно, что словесная перепалка произошла между пассажирами еще даже до того, как стюард подошла проверять билеты.

Словесная перепалка в вагоне поезда УЗ (фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi)

"Напротив, когда стюарды заметили расстроенного военного уже в тамбуре - несколько раз останавливались, пытались успокоить, предлагали места в вагоне 1-го класса. О том, что именно смутило воина, он не сообщал. Настаивать и допытываться считали некорректным", - отмечается в сообщении.

Также остается неизвестным, что именно сказали пассажиры нашему защитнику - воин, возвращавшийся в Киев с фронта на Донбассе, об этом не рассказывал.

Воин ВСУ ехал на поезде в Киев, возвращаясь с передовой (фото: instagram.com/liubaoligradska)

"Но ясно одно: то, что он услышал, его ранило. Нам хватает раненых героев на поле боя, и каждый из нас точно должен вести себя так, чтобы наше поведение согревало и ободряло, а не оскорбляло", - пишет Петровский.

Он также эмоционально порекомендовал тем пассажирам, которых вдруг очень "напрягает" запах военного напротив, молча пересесть или перейти в другой вагон, или выйти на ближайшей станции и продолжить путь пешком.

"Потому что едет он мирно в поезде именно благодаря таким военным и благодаря тем, кто с ними всегда рядом и всегда на их стороне - железнодорожникам", - подчеркивается в публикации.

В УЗ отреагировали на скандальную историю с конфликтом в вагоне "Интерсити" (фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi(

Делая выводы из ситуации, в УЗ приняли решение с завтрашнего дня начать проводить для стюардов и проводников тренинги психологической помощи, так как необходимо "еще больше учиться, становиться профессиональными для того, чтобы видеть различные психологические состояния и, по сути, становиться психологами для тех, кто путешествует вместе с нами".